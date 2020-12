Gobierno compra 5,2 millones de vacunas rusas, médicos exigen estudios científicos

Luis Escóbar / La Paz

El Gobierno boliviano firmó ayer un contrato con Rusia para asegurar la compra de 5,2 millones de vacunas Sputnik V contra la Covid-19. Al necesitar dos dosis para cada persona, se inmunizará a 2,6 millones de personas, aproximadamente al 20% de la población. Mientras tanto, médicos del país solicitan un estudio científico para despejar varias dudas sobre este fármaco.

“Con la vacuna, debemos regresar de forma gradual a la nueva normalidad. En esa línea se trabajó para que con la firma de este contrato garanticemos 5,2 millones de dosis para el pueblo boliviano”, dijo el presidente Luis Arce, ayer por la mañana, luego de la firma del contrato con los representantes rusos.

Arce dijo que las dosis provenientes de Rusia son “adicionales” a las que el Gobierno gestiona bajo el mecanismo Covax. “Por tanto –añadió el primer mandatario- sumados estos dos elementos tendremos muchas más vacunas y estamos orientando a cubrir, por lo menos, al 80% de nuestra población”. La autoridad agregó que la inmunización será de forma gratuita y voluntaria.

La anterior semana, la viceministra de vigilancia epidemiológica, María Renee Castro, aseguró que el mecanismo Covax está asegurando las dosis requeridas para vacunar al 20% de la población boliviana. Esta cantidad se destinará a los grupos de riesgo, como las personas mayores de 60 años, las que tienen alguna enfermedad de base y los profesionales de salud. Y así entre los fármacos rusos y del mecanismo Covax las vacunas estarían llegando al 40% de los bolivianos.

Ayer, representantes del Gobierno de Rusia indicaron que la vacuna Sputnik V protegerá a más del 20% de la población boliviana desde el primer trimestre del siguiente año. El jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, René Barrientos, confirmó a Página Siete que cada persona deberá recibir dos dosis, por lo que este lote llegará a 2,6 millones de personas en el país.

En la actualidad, Bielorussia y Argentina son los únicos países en aplicar las dosis fuera de territorio ruso. Otras naciones que adelantaron sus pedidos esperan más información de la vacuna Sputnik V, cuyo nombre proviene del primer satélite lanzado por la URSS en 1957. Estos países manifestaron su interés, pero condicionaron sus solicitudes a una certificación de “idoneidad” que confirme su eficacia.

Respecto a la Sputnik V, el inmunólogo, alergólogo y director del Hospital del Niño de La Paz, Alfredo Mendoza, explicó que hasta la fecha no existe una publicación médica que diga cuál es su efectividad, aunque por reportes preliminares ésta puede llegar al 91%. “Debemos conocer la frecuencia de efectos colaterales o estudios en la fase tres que deben tener todas las vacunas”, afirmó.

Sin embargo, Mendoza descartó que exista algún riesgo al suministrar la misma, pero pidió tener un “sustento científico” que pueda avalar este fármaco. “No debemos olvidar que en Argentina nacieron algunas voces de reclamo indicando que no existen estudios científicos que evalúen la fase tres de la vacuna rusa. Necesitamos saber cuáles son los efectos colaterales, cuál es su eficacia y se espera su publicación”, sostuvo.

El miembro de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva Patricio Gutiérrez lanzó una serie de preguntas sobre la vacuna Sputnik V: “¿La vacuna podrá prevenir casos gravísimos? ¿Podrá limitar la transmisión de la enfermedad cuando se la coloque en personas asintomáticas? No se sabe si funcionará bien en ancianos, mujeres embarazadas, niños, pacientes que tengan comprometido su sistema inmune. ¿Cuánto tiempo durará la inmunidad?”. “¿Si estoy infectado, me podrán poner la vacuna? Tendrían que hacerme una prueba de PCR antes? Si me colocan la vacuna, ¿saldré como un falso positivo en las pruebas? Son preguntas que hasta la fecha no tienen respuesta”, agregó.

Según Gutiérrez, el problema “más grande” que deberá enfrentar el Gobierno y el Ministerio de Salud será: “¿cómo lograr que las personas reciban su segunda dosis?”. “En Bolivia ese es un conflicto porque son bajas las coberturas de vacunas que requieren una segunda o tercera dosis”, sostuvo.

Ante esa situación, el especialista espera que el Ministerio de Salud establezca un plan para definir qué grupos poblacionales podrán cubrir en un inicio, cuál es la cantidad de vacunas que llegarán al país para luego vacunar al resto de la población. “Ya deberían hacer una planificación”, explicó.

¿Las dosis?

El inmunólogo Alfredo Mendoza advirtió a la población de no crear una “falsa expectativa” y pensar que estarán protegidos con una dosis. “La inmunidad comienza a aparecer después de siete días de aplicarse la segunda dosis. No debemos olvidar que entre la primera y segunda aplicación se debe esperar alrededor de 28 días”, explicó.

Una vez que se aplique la segunda dosis y se espere una semana, recién se comenzarán a crear anticuerpos y se tendrá un cierto grado de inmunidad. Por eso, Mendoza pidió no relajar las medidas de bioseguridad, el distanciamiento social y el lavado de manos, entre otras.

“Existen reportes europeos –agregó el profesional- que dan cuenta que las personas vacunadas pueden transmitir el virus. Por tanto, las medidas de bioseguridad deben mantenerse hasta que al menos el 70% de la población esté vacunada. En especial, en esta época del año, debemos evitar las aglomeraciones, filas en los bancos y supermercados, además debemos usar el barbijo”.

¿Qué tipo de vacuna es?

Patricio Gutiérrez explicó que de 40 vacunas que se están elaborando en el mundo, 15 llegaron a la fase tres. Hay cuatro tipos de vacunas; la primera es de aquellas que atacan al genoma del virus; la segunda es de aquellas que usan otro virus como transportador del material genético; la tercera usa un virus inactivo, y la cuarta emplea componentes del virus.

“La vacuna rusa Sputnik V usa otro virus que lleva el material genético del coronavirus. Tiene una efectividad que alcanza al 92% de los vacunados y para eso se necesita dos dosis”, explicó. Pese a eso todavía no hay estudios concluyentes del tiempo que puede generar inmunidad en la persona considerando que las pruebas sólo llegaron a dos meses.

Además, este fármaco sólo se debe refrigerar al igual que otras vacunas que se manejan en el país y no requiere una cadena de mayor frío, como la Pfizer, que debe permanecer a menos 80 grados centígrados.

