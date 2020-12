Gobierno impulsará procesos penales por compras irregulares en tiempos de pandemia

El Gobierno nacional impulsará investigaciones y procesos penales contra las exautoridades del gobierno de facto de Jeanine Añez, involucradas en irregularidades y hechos de corrupción por la compra de equipamiento e insumos médicos en tiempo de pandemia del Covid-19, afirmó el ministro de Justicia, Iván Lima.

Fuente: ATB

«No vamos a dejar que ningún muerto y ninguna familia afectada por la crisis en salud que hemos vivido, quede sin justicia. Todos tenemos derecho a la justicia y saber por qué sus familiares han terminado falleciendo o sin la debida atención en salud; ha sido muy triste para el país encontrar que los bolivianos morían en las puertas de los hospitales, eso no puede repetirse», declaró este miércoles el titular de Justicia.

Según un comunicado de prensa del Ministerio de Justicia, varias exautoridades de la gestión pasada están involucradas en hechos de corrupción que son investigados, como la compra de más de 300 respiradores de fabricación española y china, con un millonario sobreprecio y sin cumplir las especificaciones técnicas para la atención de pacientes con COVID-19. Además de la compra irregular de insumos médicos y el destino de las donaciones internacionales.

«Se ha dicho en muchas declaraciones públicas que había negociaciones para comprar la vacuna que ya había dejado el contrato listo, no es verdad, no hemos encontrado nada, no hemos encontrado archivos, no hemos encontrado información y, lo más grave, no hemos encontrado recursos económicos porque se los han dilapidado en comprar respiradores (con sobreprecio y fallas técnicas), y se los ha dilapidado en comprar insumos con niveles altísimos de corrupción», enfatizó Lima.

El Ministro de Justicia anunció que los procesos se impulsarán en la gestión 2021. «Las acciones tienen que ser encaradas bajo un régimen de respeto absoluto al debido proceso, les pedimos que se queden en el país y que respondan ante el Órgano Judicial y ante la Fiscalía», dijo.