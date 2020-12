Gobierno pide a la población tomar conciencia y no relajarse con las medidas de bioseguridad

El ministro afirmó que las personas que acuden a fiestas y bares se contagian y contagian a los demás.

Fuente: Unitel

Ante la posibilidad de un rebrote en Bolivia, el Ministerio de Gobierno insta a redoblar esfuerzos, además, observa la relajación en las medidas de bioseguridad, sobre todo en Santa Cruz.

“Pedimos a la población boliviana, a la población cruceña, que se consciente y tome las medidas para evitar un rebrote, creo que la población en su conjunto no merece más vivir lo que hemos vivido en este año, no necesitamos más muertos, no necesitamos más heridos”, dijo Carlos Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno.

Asimismo, afirmó que hay personas que están acudiendo a conciertos, bares y fiestas, donde pueden contagiarse ellos y contagiar a más ciudadanos, por lo que les pidió más consciencia por el bien de todos.

Del Castillo dijo que se está analizando el tema de los controles junto a otras instituciones.