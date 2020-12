Gobierno trabajará con prioridad en una «Ley macro de Culturas»

El Gobierno nacional trabajará con prioridad una «Ley macro de Culturas», en coordinación con representantes del sector para impulsar el desarrollo de ese rubro, afirmó este miércoles la ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, Sabina Orellana.

«Hay que empezar a trabajar en una ley cultural como tienen Perú y Chile, nosotros tenemos una cultura diversa, pero no hay una ley y para su construcción lo primero (que se debe hacer) es reunirnos con todos los sectores», señaló la ministra en una entrevista para Bolivia TV.

En ese propósito, Orellana convocó a los artistas del país a unirse para presentar sus propuestas al Estado. «Yo quiero decirles a los hermanos artistas, con mucho cariño, tienen que empezar a unificarse para plantear sus propuestas. Como Estado, vamos a escuchar a todos», declaró.

La autoridad de Estado reiteró que la unificación de los diferentes actores artísticos y culturales es muy importante para la elaboración de un plan nacional integral de culturas.

Por otra parte, Orellana se refirió a las condiciones lamentables en las que encontró el Ministerio, el cual fue cerrado por el gobierno de facto de Jeanine Áñez que consideraba a la cultura como un «gasto absurdo».

«La cultura no es un gasto absurdo», aseveró Orellana, tras lamentar que en esa cartera de Estado se encuentran «computadoras en mal estado, gavetas de escritorios sin llaves, documentación desordenada, y viceministerios que fueron repartidos como una mercancía».

La autoridad dijo que llama la atención que todos los equipos de computación están en mal estado. «Los equipos no sirven, lo cual es medio raro, porque en un grupo de equipos siempre puede haber algunos en mal estado, pero que todos los equipos no sirvan llama la atención», apuntó.

Asimismo, indicó que en la gestión anterior no se generaron políticas públicas para el sector ni se desarrollaron proyectos, salvo aquellos en los que se debía ejecutar recursos económicos.

«Los viceministerios tenían planes operativos anuales preparados, pero no han tenido capacidad de ejecutar, aunque sí ejecutaron donde había platita, en cambio, donde había que trabajar en políticas y no había dinero, no ejecutaron», declaró.