Google eliminará tus archivos de Gmail, Drive y Fotos si superas el límite de almacenamiento o estás inactivo durante dos años

Google ha hecho cambios importantes en la política de almacenamiento de las cuentas de usuarios que utilizan Gmail, Google Drive, y Google Fotos. Dado que todos esos servicios comparten espacio de almacenamiento, la empresa ha decidido poner en práctica nuevas medidas para las cuentas que se pasen del límite o las que estén mucho tiempo inactivas.

A partir del 21 de junio de 2021, Google podrá borrar tu contenido de Gmail, Photos, o Drive (incluidos archivos de Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones, Dibujos, Formularios y Jamboards de Google) si superas el límite de almacenamiento o estás inactivo durante dos años.

Las nuevas políticas se aplicarán a partir del 1 de junio de 2023, es decir, 24 meses después que entren en vigencia como nueva norma. Por lo que si tienes una cuenta de cualquier producto de Google que no hayas usado en mucho tiempo y no quieres perder el contenido almacenado ahí, necesitas iniciar sesión al menos una vez.

Si estás inactivo durante 2 años (24 meses) en Gmail, Drive o Fotos, podemos eliminar el contenido de los productos en los que no realices ninguna actividad. Los suscriptores de Google One que no superan su cuota de almacenamiento y cuya cuenta se encuentra en buen estado no se verán afectados por esta nueva política de inactividad.