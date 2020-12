Google News Showcase permitirá acceso gratuito a las noticias bajo muro de pago

En verano, Google anunció que su Google News Initiative o Digital News Initiative habían sido el primer paso en su estrategia para ayudar a los medios, pero que antes de final de año lanzaría una plataforma de noticias en la que poder contar con sus contenidos. La compañía de Mountain View ya está pagando con un programa de licencias por las noticias.

El nombre del nuevo programa es Google News Showcase. Ya se encuentra disponible en países como Alemania, Brasil, Argentina, Canadá, Francia, Reino Unido y Australia, y la compañía acaba de anunciar que pagará a los medios que participen en Showcase para proporcionar acceso limitado a los contenidos bajo muro de pago. Los usuarios, eso sí, tendrán que registrarse en las webs de los distintos medios, según explica Google.





News Showcase ya cuenta con 400 medios adscritos en los países en los que está disponible

Así lo ha explicado Google en [el comunicado](https://blog.google/products/news/google-news-showcase-expands/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/MKuf+(The+Keyword+%7C+Official+Google+Blog):

Pronto comenzaremos a ofrecer a las personas acceso a contenido de pago en asociación con editores de noticias seleccionados. Los muros de pago son una parte fundamental de las estrategias de ingresos de algunos medios. Para apoyar ese objetivo, pagaremos a los socios participantes para que brinden acceso limitado al contenido de pago a los usuarios de News Showcase. A cambio, los usuarios se registrarán con el medio, proporcionando una forma para que construya una relación con los lectores.

Google ha comunicado que hay más medios sumándose a News Showcase, como Le Monde, Courrier International, L’Obs, Le Figaro, Libération y L’Express en France, y Página12, La Gaceta and El Día en Argentina. En total, ya suma más de 400. La plataforma está permitiendo que los medios alcancen nuevas audiencias, como cuenta Peter Neumann, de un medio alemán: «El producto ha abierto nuevos grupos objetivo para nuestro periodismo, llegando a un público más joven que lee nuestras ofertas de noticias con más frecuencia y activamente que otros«.

En España, por el momento, no disponemos de la plataforma, y Google Discover se enfrenta a una demanda de CEDRO por 1,1 millones de euros en derechos de autor. Aquí sigue vigente el polémico Canon AEDE o Tasa Google original (no confundir con el impuesto del 3% a las grandes tecnológicas), que ya propició que Google cerrase Google News en España. El canon AEDE ha sido un fracaso, pues de querer recaudar 80 millones ha pasado a ingresar solamente 10.000 euros al año. Habrá que esperar a ver si el pleito entre CEDRO y Google no nos aleja más de las plataformas de noticias de Google.

Más información | [Google](https://blog.google/products/news/google-news-showcase-expands/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/MKuf+(The+Keyword+%7C+Official+Google+Blog)