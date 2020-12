Guabirá endulza a sus hinchas con un triunfazo sobre el Tigre(3-2)

Notable, espectacular, heroico. Todos estos adjetivos se ajustan a lo que Guabirá consiguió este domingo en casa ante el Tigre por la antepenúltima fecha (24) del Apertura. Era el partido que necesitaba ganar para ponerse más cerca de meterse entre los mejores ocho del torneo y asegurar un cupo a la Copa Sudamericana. Lo logró.

Ganó por 3-2 en un duelo épico y en una gran remontada, propio de un equipo que en la recta final de la temporada viene demostrando hambre de gloria.

No fue fácil porque The Strongest encaró este compromiso con la idea de llevarse los tres puntos para mantener la chance de pelear por el título hasta la última fecha. Lo estaba logrando porque a los 18 minutos abrió el marcador mediante el delantero panameño Rolando Blackburn, que aprovechó un rebote en área enemiga, tras un remate del brasileño Willie Barbosa y que Saidt Mustafá no pudo atrapar el balón en un solo tiempo, para definir a placer.

Pese a que Guabirá mostró aplomo y controló el partido el resto de la primera parte no pudo empatar. La lucha fue sin tregua porque cuando los rojos asomaron con peligro sobre el arco de Daniel Vaca la zaga aurinegra tuvo un gran desempeño. Ibáñez, Vogliotti, Mercado, Peredo y Quintana pusieron en aprieto al golero atigrado.

En el segundo tiempo, Copito Andrada hizo cambios en su equipo que dieron resultado. Metió al volante español Bruno Pascua, al lateral Hebert Leaños y después al venezolano Rodderick Perozo.

El partido mantuvo su dinámica. Continuó siendo de ida y vuelta, con mucho ritmo. A los 50 minutos, Luis Hurtado por poco marca un gol olímpico de tiro esquina. Pudo ser el empate, pero después vino el potente remate de José Sagredo, que muy bien despejó al corner. Justamente, este tiro de esquina, que ejecutó Ramiro Vaca a los 62’ terminó en el gol de cabeza del defensor Fernando Martelli.

Con el 2-0 en contra se pensó que Guabirá se venía abajo, que los ánimos no iban a ser los mismos. Nada de esto pasó. Este equipo rojo demostró amor propio y que tiene argumentos futbolísticos para reinventarse ante los malos momentos. Juega bien como equipo y tiene jugadores como Alejandro Quintana, que mete presión cuando está en su rol de atacante y ayuda en la marca cuando sus compañeros la pasan mal en defensa.

Quintana descontó a los 74’ con un gol que reactivó el juego azucarero. Nació de un saque de meta de Mustafá. El ariete argentino paró la pelota con el pecho muy cerca del área y con un remate de primera sorprendió al golero aurinegro.

Golazo y a buscar el gol del empate. Para The Strongest fue un fuerte tirón de oreja, pero cuando se aprestaba a retomar el juego que lo estaba llevando al triunfo de visitante apareció otra vez el barbado Quintana para darle el empate al local. Fue a los 76’.

En este tramo, Guabirá estaba embalado y el Tigre sorprendido por la reacción de su rival. Los minutos finales fueron fatídicos y de infarto. Los rojos de Montero se mostraban satisfecho con el empate y optaron por controlar la pelota. Entre tanto, el Tigre, ya sin la misma fuerza, intentó volcarse sobre el arco de Mustafá.

Ya en descuentos (94’) se dio la gran conquista de ‘Kike’ Hurtado, el capitán del equipo norteño. Recibió la pelota cerca del área y con Daniel Vaca adelantado. Con un notable recurso técnico, el volante azucarero definió por encima del golero atigrado, que nada pudo hacer en una conquista de colección y que significó para Guabirá acariciar su clasificación a la Copa Sudamericana para el próximo año.

Los partidos que se vienen

Los dos últimos partidos de Guabirá serán los siguientes: el martes visitará a Real Santa Cruz y el jueves será local ante Real Potosí.

El Tigre recibirá el martes al colero del torneo, Aurora, y el jueves visitará a Blooming.