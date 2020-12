Hombre muere en el San Juan de Dios, le exigían prueba de Covid-19 y medicamentos para poder operarlo

Le tenían que realizar una operación por un problema en los intestinos, pero no podía ser intervenido si no traía medicamentos.

Fuente: Unitel

Un hombre falleció la noche del domingo en la sala de emergencias del Hospital San Juan de Dios, según denuncian sus familiares no lo quisieron atender por falta de una prueba de Covid.

Alicia Mercado, esposa de la víctima, manifestó que llegaron en horas de la mañana en busca de atención médica debido a que el hombre se sentía muy mal, pero no se les permitió el ingreso al nosocomio hasta no presentar la prueba negativa de coronavirus, la cual fue realizada dos horas después de que llegaron.

La mujer aseguró que se le tenía que realizar una operación de emergencia debido a un problema en los intestinos, pero no podía ser intervenido si no se traía una cantidad de medicamentos, los cuales, la familia no podía comprar ya que habían gastado Bs. 350 en la prueba de Covid que se le realizó.

Cerca de las 23:00 horas, el hombre no resistió y perdió la vida a la espera de su operación. Se aguarda la declaración de la familia respecto a lo sucedido.