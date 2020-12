Hoy a las 11am, compartiré con otras personalidades latinas mi visión sobre el d…

...(disponível aqui), O Globo reconhece que Luis Arce, do MAS-IPSP (partido de Evo Morales) obteve 55,1% dos votos, e Carlos Mesa , do Comunidade...

...gobierno. Unas horas después, lo haría Carlos Mesa . La OEA, Lacalle Pou, Alberto Fernández, y demás, también reconocieron el resultado electoral. No...%, superando por más de 20 puntos a Carlos Mesa . Esto acerca a Arce más a la elección de Evo en 2014, cuando sacó el 61% de los votos, que a lo sucedido en...

...de los actores durante el Golpe de Estado en Bolivia sin duda fue Carlos Mesa quien en su momento llamo a la población a movilizarse, critico el...

