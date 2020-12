Huawei lanza Petal Search: así es el buscador con el que quiere competir y depender menos de Google

Huawei acaba de anunciar que su buscador, Petal Search, ya está disponible para ser usado en iOS y Android, aunque también es usable en escritorio, sin estar adaptado. La compañía ha anunciado que hay dos dominios para realizar búsquedas, aunque de momento hemos podido probar en www.gopetal.com. El otro será www.petalsearch.com.

Es un buscador pensado para el móvil, y como tal, además de un pestaña llamada «Todo» que sería el equivalente a Google o un buscador clásico, contiene también otras como «Apps» y «En aplicaciones». Tampoco faltan opciones como «Compras», «Imágenes», «Noticias», «Vídeos», «Música», «Hoteles», «Vuelos», «Compras», etc.

Petal Search ya tiene mucho de lo que se le puede pedir a un buscador, pero está muy recargado

Un argumento que se puede usar contra Google es que cada vez ha ido recargando más su interfaz, no solamente con diferentes opciones sino con publicidad, y a la vez, haciendo menos evidente cuál es el contenido que ha resultado de la búsqueda. Petal Seach no es cómodo de primeras como no lo es ninguna alternativa a Google (como indica que el término más buscado en Bing en algún momento haya sido «Google»). En general, como en Google, la búsqueda en Petal Search se siente recargada. Pero parece que es la tónica de los buscadores modernos.

A día de hoy se prioriza entregar mucho contenido de distinto tipo en lugar de los enlaces más relevantes, y eso en Petal Search no cambia.En este sentido, cabe decir que en escritorio aún no cuenta con una interfaz adaptata, por lo que es mejor no emitir todavía una valoración. A nivel general, Huawei ha apostado por integrar en la pestaña principal de la búsqueda los alquileres para vacaciones, las noticias, imágenes y más.

Así, si buscamos «España», lo primero que encontraremos será una descripción basada en la información de Wikipedia, después de ello una oferta de alquileres de vacaciones, con tres resultados propuestos con tecnología de HomeToGo, cuatro enlaces de noticias a ABC, El Mundo y NBA, cinco enlaces de tendencias junto a dos enlaces a lamoncloa.gob.es y ABC.es, cinco imágenenes y cuatro enlaces que llevan a Euronews, a un mapa del COVID-19 en RTVE.es, otro al Banco de España, uno más a Goal.com, un enlace de BBVA España en Play Store y por último uno de Expansión donde se habla de economía y demografía.