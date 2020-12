Huawei trabaja en colaboración con más de 100.000 desarrolladores en la construcción del ecosistema integral de HarmonyOS

Huawei ha lanzado oficialmente la versión beta pública de su sistema operativo, HarmonyOS 2.0 que tiene como objetivo ayudar a derribar las barreras que han cercado los recursos de hardware y utilizar todos los dispositivos conectados de forma inteligente para maximizar el éxito de las aplicaciones de software.

Los desarrolladores ya pueden solicitar la versión beta de HarmonyOS 2.0 en el sitio web oficial de desarrolladores de Huawei (HUAWEI Developer website) y llevar a cabo el desarrollo y la depuración de aplicaciones de smartphones de manera eficiente. Actualmente, más de 100.000 desarrolladores han hecho de HarmonyOS su sistema preferido, gracias, en gran parte, al apoyo profesional de equipos de expertos, a los enriquecedores cursos de capacitación, a los completos materiales de acceso y a las comunidades de desarrolladores de Huawei. Esto representa un verdadero hito en la construcción del ecosistema integral de HarmonyOS y la realización de una Vida de Inteligencia Artificial (IA) Perfecta que ser caracterizada por el enriquecimiento de servicios de aplicaciones específicas para escenarios de múltiples dispositivos que satisfacen todas las necesidades imaginables de los usuarios.

El sistema operativo de Huawei está diseñado para el Internet of Everything (IoE), para que el usuario pueda personalizar libremente no solo sus aplicaciones, sino también los dispositivos que le rodean, ya que eliminará las limitaciones de las capacidades de hardware y creará «superdispositivos» formados por la combinación de recursos de software y hardware de dispositivos que antes eran físicamente independientes, haciendo de la Vida de Inteligencia Artificial (IA) Perfecta una realidad total. HarmonyOS ya es compatible con una amplia gama de dispositivos, incluidas las Smart TV, los wearables y las soluciones automotrices.