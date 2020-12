Illanes, el DT que fue bolivarista y busca el título con el Tigre

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Los clásicos siempre son especiales, pero para Alberto Illanes será mucho más, ya que el actual DT de The Strongest tiene pasado bolivarista y una victoria en el juego del sábado sería casi determinante para encaminarse con el Tigre a la obtención del título; además, será su primer triunfo como DT de los atigrados en el tradicional choque.

¿Illanes bolivarista? En una nota que este medio le hizo, en noviembre de 2018, el técnico, nacido en el municipio de Uncía, contó que en 1987 llegó a La Paz para fichar por The Strongest. Un desacuerdo económico hizo peligrar su incorporación al cuadro de Achumani y de pronto surgió la propuesta de Bolívar, el equipo que Illanes había admirado desde chico. Los dirigentes atigrados se enteraron del interés celeste y ficharon al defensor que luego fue figura en el Tigre. “A mis 12 años fui a ver a Bolívar en un partido que jugaba en Oruro contra San José; mi ídolo era Ricardo Troncone, por esa calidad que tenía en la defensa. Siempre quise jugar en Bolívar, junto con mi hermano mayor (Germán) éramos hinchas de la Academia y estuve a horas de lucir la camiseta celeste. En The Strongest se enteraron del interés, mejoraron su oferta y luego me encariñé con la casaca aurinegra”, recordó Illanes.

33 años después, IIlanes se encuentra al frente del elenco atigrado como firme candidato a ganar el campeonato y el sábado puede ser el primer gran paso para cumplir ese objetivo.

Tercer clásico

En el libro La Pasión del Clásico, se tiene registrado a Illanes en dos encuentros como director técnico de The Strongest.

En 2005, el ex zaguero del Tigre formaba parte del cuerpo técnico que comandaba Eduardo Villegas, quien se encontraba sancionado por el tribunal y no dirigió en los dos clásicos que se disputaron en el certamen Clausura de esa temporada.

Illanes estuvo en el banco y no le fue bien en su debut ante la Academia. El 27 de noviembre de 2005 su equipo cayó por 3-1 y en la revancha que se realizó el 11 de diciembre el compromiso concluyó igualado a dos goles por lado.

En ambos juegos el DT de los celestes fue Víctor Barrientos, que años antes había dirigido a Illanes en Independiente Petrolero de Sucre.

Quince años después, el sábado será el tercer clásico del potosino al frente del Tigre, donde buscará su primera alegría desde el banco frente al equipo que admiró desde muy niño.