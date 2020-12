Implementaron el modelo neoliberal en el que la inversión pública está proscrita y las consecuencias de ese acto las ha sufrido el pueblo cochabambino y boliviano, no solamente porque no había obras, sino porque no había empleo, no había ingresos y las familias sintieron hambre.

