Iván Arias informa que fracasó en la tarea de formar una alianza con el alcalde Luis Revilla

Fuente: Página Siete

El candidato a alcalde de La Paz, Iván Arias, informó esta jornada que fracasó en la tarea de formar una alianza con el burgomaestre paceño, Luis Revilla. Las alianzas buscaban conformar un solo bloque de oposición, de cara a las elecciones subnacionales 2021.

“Nosotros hemos ido a buscar al señor Revilla. He ido a su casa y me dijo que me iba a llamar, he esperado la llamada y nunca ha llegado la llamada. Igual al señor Albarracín, le he llamado, le he buscado, le he mandado mensajes tiernos, le he mandado un beso de negro”, comentó el candidato a alcalde Iván Arias en conferencia de prensa.

Arias indicó que espera el cambio de esta situación antes del 18 de diciembre, fecha que concluye las inscripciones de los candidatos, de diferentes frentes, a las elecciones subnacionales. Según la transmisión de la red ATB, mientras Arias espera la conformación de un bloque opositor, sostiene reuniones con diversos sectores, entre ellos los choferes.

El exministro de Obras Públicas, Iván Arias, anunció el pasado 17 de noviembre, de manera oficial, su candidatura a la alcaldía por la ciudad de La Paz, en los comicios subnacionales del 7 de marzo de 2021.