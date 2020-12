El cantante, que falleció en junio a los 53 años de cáncer de colon, grabó la canción y el videoclip de “Misteriosamente bien” junto a su perro “Fideos”

Jarabe de Palo publicó el video que Pau Donés dejó antes de morir

Jarabe de Palo publicó en las redes sociales un videoclip con imágenes grabadas durante los últimos días de vida de Pau Donés, cantante del grupo, mientras pasea por las montañas de Vall d’Aran, Lleida, con su perro, Fideos.

Un mes antes de morir, en mayo, Donés grabó el video y dejó un texto que hacía referencia a este videoclip de la canción “Misteriosamente hoy”: “Mayo 2020. Vall d’Aran, Lleida. Simplemente me gustaría hacer un video en el cual se me viera con mi perro Fideos, juntos, paseando por la montaña, correteando sobre el césped, disfrutando del cielo infinito, del sol, de la naturaleza que nos rodea, disfrutando del momento, sin pensar en nada… simplemente eso, sin más, Fideos, yo y la montaña… conseguir transmitir aquella sensación me haría feliz”.

“Misteriosamente hoy nada me falta. No tengo problemas por resolver”, dice la letra de la canción. “Nada me asusta, milagrosamente hoy la vida ya no me pesa. Increíblemente hoy, la vida vale la pena”.

“Hoy me siento bien, Deliciosamente bien”, continúa Pau Donés en “Misteriosamente hoy”, un videoclip en el que disfruta con su perro Fideos de los verdes campos del Valle de Arán (Lleida), donde el cantante se retiró a pasar sus últimos días rodeado de sus seres queridos.

El videoclip que Pau Donés dejó antes de morir

Según ha informado la discográfica Tronco Records, sus compañeros han querido hacer realidad su deseo y le han rendido un homenaje póstumo. “Misteriosamente hoy” es el segundo sencillo del disco “Tragas o escupes”, cuyo primer lanzamiento fue “Eso que tú me das”, en el que aparecía con su hija, apenas unos días antes de morir.

Este segundo sencillo es un tema optimista sobre la importancia de vivir y morir en paz.

Pau Donés, líder de Jarabe de Palo, murió el pasado 9 de junio a los 53 años, tras una larga batalla contra el cáncer de colon. Grabó en mayo el videoclip de su canción «Misteriosamente bien»

En septiembre de 2015, Donés tuvo que paralizar la gira en la que estaba inmerso tras serle detectado un cáncer de colon. A mediados de 2018 anunciaba que se retiraba y en enero de 2019 lo materializó con una emotiva despedida a través de un video con el que se despidió de los escenarios, de sus seguidores y de la música.

El pasado abril, 15 meses después de su despedida y en plena pandemia del coronavirus, reaparecía cantando “Eso que tú me das” desde su balcón con una imagen en la que mostraba su aspecto desmejorado a causa del avance de su enfermedad.

En el videoclip aparecía Pau Donés al frente de su banda cantando: “Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida”.

«Eso que tú me das», de Jarabe de Palo

Un mes después de publicar su último álbum y presentar al mundo a su hija Sara, la bailarina del videoclip de “Eso que tú me das”, el 9 de junio se comunicaba su muerte a los 53 años, tras una dura y larga batalla contra el cáncer de colon.

Donés quiso pasar sus últimos días rodeado de sus hermanos, su hija y la madre de esta. Así lo hizo saber en la última entrevista que organizó con el periodista español Jordi Évole tres semanas antes de su muerte y que se convirtió en una especie de documental sobre los últimos días del músico que vio la luz en agosto en el Festival de Málaga.

