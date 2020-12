Johnny Depp pierde otro de sus icónicos papeles

El actor de hollywood Johnny Depp enfrenta el momento más duro de su carrera. El destacado actor ya no interpretará al icónico personaje de Jack Sparrow, puesto los productores de la saga de “Pirates of the Caribbean” se negó a contratarlo para su próximo film. El histórico productor Jerry Bruckheimer lo tenía en consideración para “Pirates of The Caribbean 6”, que será protagonizada por Margot Robbie.

Se conoció que Disney decidió oponerse por completo a la idea de que Depp se sume con su inconfundible personaje. A pesar de esto, el medio mencionado sugiere que el juicio con The Sun no sería el motivo.

El medio The Hollywood Reporter cita a Bruckheimer como uno de los “mayores defensores” del actor de “Charlie and The Chocolate Factory”. “Disney se ha resistido”, señalaron.

En mayo de este año, The Disinsider señaló que Depp era uno de los considerados para ser parte de la saga una vez más, sin embargo, esto fue desmentido por completo.

El actor ha tenido un año muy difícil en su carrera artística, pues hace unos meses fue obligado por Warner Bros. Pictures a renunciar de “Fantastic Beasts 3”.