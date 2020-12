Johnny Fernández pide a Sosa renunciar como alcaldesa interina y la acusa de malversar fondos municipales

El concejal cruceño, Johnny Fernández, pidió la renuncia de Angélica Sosa a quien acusa de malversar recursos en su campaña política como candidata a la Alcaldía.

Fernández aseguró que la alcaldesa interina estaría mal utilizando los fondos de gestión municipal que serían más de Bs. Mil millones.

“Primero, si ella se va a postular tiene que renunciar a alcaldesa interina, no debe usar ella los bienes del Estado para campaña política, segundo, ella ya está en campaña, está yendo a los actos públicos con bandera de su partido y usando el cargo de alcaldesa interina, eso no es nada ético y ella (Angélica Sosa) debería renunciar, porque ella no fue electa alcaldesa”, dijo el concejal.

Por su parte, desde Santa Cruz Para Todos calificaron estas declaraciones como parte de una guerra sucia en contra de la candidatura de Sosa, por lo que afirman que no caerán en dicho juego.