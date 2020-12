Katy Perry sorprende a sus fanáticos con un disco especial

Katy Perry publicó su nuevo álbum titulado Cosmic Energy el pasado jueves 17 de diciembre por la noche. La artista realizó este álbum en honor a Great Conjunction, es decir, una conjunción de los planetas Júpiter y Saturno la cual fue una eventualidad que sucedió esta semana.

En este sentido, Perry denominó su álbum Energía Cósmica, traducido al español, porque ambos planetas se convirtieron en los más cercanos desde 1623 y los más cercanos para verse juntos desde 1226. Por si fuera poco, dentro del calendario astrológico esto no volverá a suceder sino el 15 de marzo de 2080.

Está edición especial de Katy no contiene ninguna canción nueva, son solo canciones recicladas como ET, Wide Awake y Not the End of the World unidas en un solo álbum. Finalmente, este 2020 la cantante sacó su otro disco SMILE y aún no está trabajando en nueva música pero sí tiene grabaciones como jurado de la tan esperada cuarta temporada de American Idol.