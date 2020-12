La basura sigue en las calles de Sucre; persiste el bloqueo al botadero Lechuguillas

Derechos Humanos y Defensor del Pueblo llegaron a la zona en busca de conciliación



La basura acumulada en la zona del mercado Campesino, la noche del martes.



Carlos Rodríguez

Mientras la basura se acumula en algunas arterias de la ciudad, vecinos de la zona de Lechuguillas bloquearon ayer, por segundo día consecutivo, el ingreso al botadero, por lo que la Empresa Municipal de Aseo Sucre (EMAS) no reanudó el servicio de recojo de basura en la capital. La solución al conflicto parece no llegar y el Ejecutivo Municipal no descartó asumir medidas legales por atentados a la salud pública.

Los movilizados cortaron el lunes la vía que habitualmente utilizan los carros basureros de EMAS, impidiendo que los desechos se depositen en el vertedero. Reclaman la aprobación de los loteamientos, un trámite que se encuentra en la etapa final, el cierre inmediato del botadero y la anulación del retroactivo que se está cobrando en impuestos por los terrenos.

Los intentos de conciliación terminaron en fracaso, por lo que la Comuna apeló a la sensibilidad de los vecinos a través de los representantes del Defensor del Pueblo y de Derechos Humanos, quienes entablaron dialogo con los movilizados anoche, aunque a decir de Andrea Serrudo, una de las movilizadas, ellos se retiraron tras conocer el fondo de sus demandas.

“Hace rato se han hecho presente el de Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo. Nosotros hemos expuesto todo nuestro problema que tenemos. Ellos han ido a viabilizar con estas autoridades para que se hagan presentes y dialoguemos», dijo a tiempo de asegurar que el bloqueo continuará mientras no se tenga una respuesta positiva.

Reconoció el sufrimiento de la población debido al colapso de la basura y llamó a la alcaldesa Rosario López, a sus asesores y directores de Medio Ambiente y EMAS, a hacerse presentes en el sector para dialogar y poner fin al conflicto.

Por su parte, el secretario de Ordenamiento Territorial de la Alcaldía, Dorian Gonzáles, sostuvo que el área jurídica estaría elaborando una demanda contra los infractores por atentar contra la salud pública.

“El departamento jurídico del municipio está haciendo un análisis legal para ver qué medidas se pueden tomar al respecto”, dijo.

REPERCUSIONES

El Concejo Municipal también se pronunció al respecto e instruyó al Ejecutivo dar una solución al problema, tomando acciones técnicas, legales y administrativas que aseguren una solución integral y definitiva.

Los trabajadores de EMAS, a tiempo de aclarar que no están en paro y que continúan con sus actividades, relataron que el lunes solo recogieron los desperdicios de un sector del centro de la ciudad en dos carros basureros, y ni siquiera el carro hospitalario pudo cumplir su labor, ya que se encuentra en el punto de bloqueo junto a otros 15 vehículos.