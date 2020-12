La casa de un miembro de la Resistencia Cochala es allanada y lo trasladan a Santa Cruz

Mario B.R., miembro de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) fue trasladado de Cochabamba a Buena Vista, Santa Cruz, después de que efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) allanaran su inmueble la tarde del martes, informaron sus familiares.

El hombre habría sido conducido a esa ciudad para responder en un proceso iniciado por presunto vínculo en tráfico de sustancias controladas, hace unos tres años, de acuerdo con información publicada por Agencia en Línea Bolivia.

Mario estaba cumpliendo detención domiciliaria por portar explosivos. A finales de octubre, dos motorizados fueron atacados y sufrieron destrozos. La Policía aprehendió a Mario B.R. en posesión de esos artefactos peligrosos.

Ahora, Mario fue trasladado a Santa Cruz por otro caso. Sus familiares denunciaron que no les informaron que lo estaban llevando a otra ciudad e incluso lo reportaron como desaparecido en las redes sociales porque desconocían su paradero debido a que el denunciado se encontraba solo, cuando allanaron su inmueble.

“Toda la noche he estado buscándolo a mi hijo, fui a la FELCN y no me dieron datos. Hace poco nos comunicamos y tenemos entendido que está en Buena Vista. Él está sufriendo una persecución política y como madre pido que su proceso sea por las vías legales porque no es justo que lo estén persiguiendo, él estaba cumpliendo con su detención domiciliaria”, manifestó Miriam, la madre de Mario, ayer antes del mediodía.

Aclaró que ella no estaba en su vivienda, cuando fue allanada. Apuntó que el abogado llegó al lugar, pero no le permitieron hablar. “Lo agarraron a mi hijo como si lo estuviesen secuestrando porque nadie nos dio razón de su paradero y lo hemos buscado toda la noche. Tengo miedo de que le pase algo. Pedimos que se esclarezca porque está siendo perseguido por los problemas que hubo en Cochabamba y él fue uno más de los que luchó por Bolivia”, señaló.

La mujer acotó que su hijo tiene cinco hijos; tres están ahora al cuidado de Miriam tras que fuera trasladado a otro departamento. Dijo que Mario se dedicaba a la venta de autos y que no está implicado en actividades ilícitas.

Sobre el caso, el comandante de la Policía de Cochabamba, Maximiliano Dávila, manifestó que las actuaciones fueron legales considerando la participación del fiscal asignado. Evitó brindar mayores detalles del hecho para “no entorpecer las investigaciones”. “Solo queremos que se conozcan la verdad histórica de los hechos. Ahora no les podemos dar detalles del operativo, pero seguramente les daremos a conocer más adelante (…). El comando apoya las investigaciones con sus unidades”, señaló Dávila.

Detienen a integrante de la RJC; denuncian persecución