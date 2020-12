La dulce Fiorella entregó su corazón a Felipe Camus

La conductora más dulce de Unitel dio a conocer su romance en las redes sociales.

eju.tv

La bella presentadora de Unitel, publicó en sus redes sociales un post, donde daba a conocer la relación que tiene con Felipe Camus, conductor de Calle 7, con quien comparte pantalla, desde hace un tiempo se veía una cercanía entre ellos, sin embargo, este 7 de diciembre ella decidió entregarle el corazón.

Ambos retornaban de un viaje que habían realizado a Tarija y una azafata entregó una carta a Felipe Camus, que lo llenó de mucha felicidad, «Un 11 de agosto dejé mi corazón en el cielo y prometí no entregárselo a nadie hasta que llegue alguien que lo merezca y hoy 7 de diciembre te lo entrego a ti» decía parte del cartelito, donde además Fio había colocado fotografías de un muro en el que hace tiempo Felipe le pedía una oportunidad.

Según contó Felipe, a un medio chileno, en marzo él le había pedido a Fiorella una oportunidad, sin embargo, recibió una negativa, «ella me contestó que no, que aún no era el momento», desde entonces fue conquistándola poco a poco, durante la cuarentena y al caer con Covid-19, ambos se apoyaron y se llamaban a diario.

Para el cumpleaños de Felipe, Fiorella fue a visitarlo como amiga y de la misma forma para el cumpleaños de Fio él la sorprendió junto a su familia en un pequeño compartir, ya que aún había cuarentena en Bolivia. El hecho que ambos fueran elegidos para conducir Calle 7, hizo que la chispa que tenían entre ellos se avive y sea más notoria, los mismos fans comentaban que hacían una bonita pareja.

Fiorella que desde chica se caracterizó por su dulzura y alegría tenía completamente enamorada al conductor chileno, quien no pudo aguanta mucho para llamar a su mamá y tras bajar del avión le contó que la bella conductora de ojos radiantes había aceptado ser su «polola».

Tanto Fiorella como Felipe fueron participantes del programa Calle 7, Felipe en Chile hace algunos años y Fio en la segunda temporada de Calle 7 Bolivia, hace unos años él llegó de su país natal para acompañar como conductor a Anabel Angus, quien entonces conducía el programa y desde entonces vive en Bolivia.