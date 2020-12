La Uagrm se declara en emergencia por recorte de Bs 145 millones

La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) está en apuros económicos porque dejó de percibir Bs 145 millones de parte del Estado, producto de la crisis mundial que ha causado la pandemia de coronavirus.

El rector de la casa de estudios superiores, Saúl Rosas, señaló que la comunidad universitaria se declaró en emergencia y espera reunirse con el Gobierno nacional para analizar la situación y buscar un mecanismo de compensación de los recursos.

Rosas explicó que sufrieron una disminución de Bs 145 millones por concepto de coparticipación tributaria, que es la principal fuente de ingresos de esta casa superior de estudio y que el recorte «equivale a tres planillas de sueldo».

Precisó que en 2019 la estatal cruceña percibió Bs 542 millones por concepto de coparticipación tributaria, mientras que para este año se proyectan Bs 397 millones. «Son 145 millones menos, equivalentes a tres planillas de sueldo», insistió el rector.

Agregó que no están pidiendo más presupuesto, sino que el Gobierno compense esa disminución como la hecho con los municipios. «Las universidades públicas no pueden cerrarse. Estamos pidiendo que compensación para que las universidades públicas sigan funcionando», manifestó el rector, al indicar que, si no hay compensación, estarían en serias dificultades para pagar sueldos y salarios en la próxima gestión. Por ahora garantiza el pago de salarios y aguinaldos.

El rector también descartó un posible cierre de la universidad, garantizando la continuidad de las labores académicas, a través de la modalidad virtual por la pandemia de coronavirus.

Por su parte, el vicerrector Oswaldo Ulloa indicó que las clases virtuales han sido «positivas», ya que el abandono ha sido mínimo durante el primer semestre de la gestión 2020. Actualmente están iniciado el segundo semestre de la presente gestión y están a la espera de las nuevas disposiciones para la continuidad de la modalidad virtual o el retorno a las clases presenciales.