Las 17 mejores miniseries de 2020

Seguimos con nuestro repaso a lo mejor que han dado los 1080p y más allá (¿no queda raro hablar de cosas catódicas a estas alturas?): lo más florido de la televisión actual, ya sea en televisión convencional, de pago o en plataformas de streaming. Tras hablar de comedias, en esta ocasión vamos a un formato que últimamente es muy socorrido en la ficción y cada vez se hacen más: las miniseries.

Historias que se encapsulan en un pequeño número de episodios y que han destacado entre lo más destacado del año. Así que vamos a repasar las que han sido las 17 mejores miniseries emitidas en España este 2020.

‘Caminantes’

Sorpresa que nos ha dado Orange con su, oficialmente, primera serie original. Claro, ahí tenían a Koldo Serra para propiciar un estupendo resultado con la historia de terror de un grupo de jóvenes peregrinos en el Camino de Santiago.

‘El colapso’

Este es un gran caso de o la amas o la odias por cómo aborda este tema de las consecuencias de un colapso del sistema. Pero más allá de las limitaciones que tiene precisamente por cómo está planificada, los ocho episodios de esta miniserie francesa son un frenesí audiovisual absoluto.

‘La conjura contra América’

A pesar de que el formato serie le hubiera permitido a David Simon jugar mejor con sus elementos, la ucronía que propone el guionista es ejemplar. Wynona Ryder y John Turturro encabezan este drama protagonizado por una familia judía en una Estados Unidos en el que el antisemitismo campa por sus anchas.

‘Des’

Lo peor de ‘Des’ se podría resumir en lo poco resolutiva que es. Claro, hay que entender que no podría ser de otra forma debido a que, desde el comienzo, estamos ante una conversación constante en torno a por qué el personaje interpretado por David Tennant hizo lo que hizo. Una miniserie muy potente y estremecedora.

‘Devs’

La miniserie de Alex Garland llegó este pasado marzo confirmándonos que el brillante creador sabe desplegar con buenas ideas. En esta ocasión Nick Offerman, Allison Pill y Sonoya Mizuno protagonizan una apasionante mezcla de thriller con conceptos de computación, filosofía y los límites éticos.

‘Drácula’

El año comenzaba con la esperada ‘Drácula’. La promesa de encontrarnos a unos Steven Moffat y Mark Gatiss en plena forma. Afortunadamente eso se cumplió con una excelente revisión del sanguinario no muerto encarnado, en esta ocasión, por el danés Claes Bang.

‘Escenario 0’

La propuesta teatral de Irene Escolar y Bárbara Lennie es probablemente una de las antologías más refrescantes de todo este 2020. Una selección de obras teatrales que van más allá de un «Estudio 1» para ofrecer una inmersiva experiencia que aprovecha los recursos de la televisión.

Se puede ver en HBO | Crítica

‘Gambito de Dama’

Anya Taylor-Joy protagoniza esta delicada miniserie escrita por Scott Frank. La historia de esta joven ajedrecista y cómo navega por una vida de excesos y traumas se ha convertido en uno de los grandes fenómenos de este 2020. Y con razón, ya que la ficción goza de una calidad espectacular.

‘Historias del bucle’

Pausada, calmada y reflexiva fábula de ciencia ficción que nos lleva a un entorno rural de otra época, o eso parece a juzgar por la estética. Nathaniel Halpern enarbola una encomiable colección de relatos, a mi gusto demasiado costumbrista, pero que recupera una tradición del género bastante perdida.

‘Mrs. America’

Esta notable miniserie, que relata la lucha feminista por la ratificación de la enmienda de igualdad de derechos en la constitución estadounidense a principios de los 70, se podría recomendar aunque solo sea por el repartazo que tiene. Cate Blanchett, Sarah Paulson, Uzo Aduba, Rose Byrne, Margo Martindale y Tracey Ullman, entre otras.

‘Normal People’

El fenómeno romántico del año viene de la mano de Sally Rooney y la adaptación de su propio libro. La historia de amor de dos chicos irlandeses, interpretados por Daisy Edgar-Jones y Paul Mescal, recibe una dosis de profundidad e intimidad que pocas veces podemos encontrar en un drama de estas características.

‘El pájaro carpintero’

Ethan Hawke cocrea y protagoniza una de las producciones televisivas más ambiciosas de 2020. Un drama de época que sigue a un desquiciado predicador abolicionista y su libertado Cebolla (Joshua Caleb Johnson) en los convulsos conflictos que terminaron llevando a la guerra de secesión estadounidense.

‘Patria’

La adaptación del libro de Fernando Aramburu por parte de Aitor Gabilondo llegaba como la gran (y retrasada) puesta de largo de HBO España y sus producciones originales. El resultado es asombroso, con una contundente historia de terrorismo y sus secuelas que se apoya en un reparto espectacular en el que destacan Ane Garabain y Elena Irureta.

‘Podría destruirte’

Para mí no hay dudas de que la de Micaela Coel es una de las series, en general, del año. Es cierto que cuando lees su sinopsis, uno no sabe a qué atenerse y el resultado es que, a través de la historia de esta millenial, nos encontramos con una profunda reflexión sobre temas de sexualidad, afectos y consentimiento.

‘Quiz: el escándalo de ¿Quién quiere ser millonario?’

James Graham y Stephen Frears se encargan de una de las propuestas más sólidas de este año con una pequeña miniserie que narra el escándalo real que ocurrió en el famoso concurso británico. Michael Sheen, Matthew MacFadyen y Sian Clifford la protagonizan.

‘El último show’

La verdad es que no me esperaba que esto se convirtiese en una de las series que más he disfrutado este año. La primera serie de Aragón TV es una madura historia y reflexión en torno a la decadencia de un cómico que vivió épocas mejores protagonizada por el propio Miguel Tirados, más conocido como Marianico el Corto.

‘Unorthodox’

Fascinante viaje de supervivencia y huida de un lugar opresivo en busca de nuevos aires. Una increíble Shira Haas protagoniza la adaptación de las memorias de Deborah Feldman, que narra cómo se fue de una estricta comunidad judía en Nueva York.