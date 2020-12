Las estrictas reglas de alimentación que tiene Cristiano Ronaldo para sus hijos

Fuente: Infobae

Cristiano Ronaldo cerró el año siendo galardonado con el premio al jugador del siglo en la gala de los Globe Soccer Awards, que se llevó a cabo en el Armani Hotel, en el rascacielos Burj Khalifa de Dubái. Este tradicional evento del fútbol, que contó con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entregó por primera vez los premios al siglo, para reconocer los últimos 20 años.

Después de levantar el trofeo y bajarse del escenario, brindó una entrevista a los medios de comunicación, que cubrieron el evento en la que habló de su vida personal.

Preguntado sobre su hijo mayor, Cristiano Jr., el delantero de la Juventus reconoció que tiene talento, pero que hay cosas que debe mejorar y hábitos que lo enojan como padre.

“A veces bebe coca cola y come patatas fritas, y eso me irrita, él lo sabe”, aseguró en declaraciones al periódico portugués A Bola. “Veremos si mi hijo se convierte en un gran futbolista”, consideró el ex Real Madrid sobre Cristiano Jr., quien milita en las categorías infantiles de la Vecchia Signora.