LeBron James explotó de furia contra un entrenador que golpeó a un niño en un partido de fútbol americano infantil

La violenta agresión de un entrenador infantil a un niño





Las imágenes se convirtieron en virales en Estados Unidos, causando enojos y múltiples debates. La escena es repugnante: un entrenador de fútbol americano golpea violentamente a un niño de la categoría de 9 años en reiteradas ocasiones. Las críticas a lo ocurrido tomaron mayor notoriedad a nivel mundial en las últimas horas luego de un posteo que realizó la estrella de la NBA LeBron James.

“No puede ser. No podría ser mi hijo. Si estuviese ahí, y por más que no fuese mi hijo, hubiésemos cruzado más que palabras, lo juro”, escribió el líder de Los Angeles Lakers en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 74 millones de seguidores.

El mensaje lo hizo desde una storie citando un video que compartió Shannon Sharpe, una ex estrella de la NFL que actualmente se desempeña como comentarista televisivo. El hombre de 52 años subió el video del violento ataque del entrenador y escribió un mensaje dirigido al agresor en un tomo similar al de LeBron: “Si ese fuese mi hijo, cargaría su maldito trasero”.

El posteo de LeBron James

El violento suceso ocurrió en la categoría U9 (niños de 8 a 9 años), durante un partido de los Savannah Gators que presuntamente se desarrolló en Kissimmee, Florida, durante el Campeonato Nacional de Fútbol Americano Juvenil. El entrenador golpea hasta en dos ocasiones al pequeño joven y lo arroja al piso. Las imágenes, inicialmente, se viralizaron por intermedio de Facebook.

Según informó el sitio International Business Times, el entrenador fue prohibido de por vida por la AYF (sigla del certamen juvenil) y enfrentará cargos en Florida. Los Gators habían emitido una disculpa vía Facebook por lo ocurrido, la cual borraron horas más tarde porque se generó gran revuelo por los argumentos utilizados para evaluar lo ocurrido, según aclaró la citada publicación. “Entendemos que lo que vimos ayer fue perturbador para todos, pero no culpemos a todos por las acciones de un solo hombre”, habían aclarado según replicó este medio.

El entrenador fue identificado por este portal como Alexis Cobb, quien compartió un video de disculpas que realizó en las redes sociales: “Me disculpo por mis acciones sobre lo sucedido hoy. Al final del día, soy un hombre y no voy a dar ninguna excusa por lo que hice. Estaba equivocado. Me disculpo con él, con los niños, con la ciudad y la familia”.

El acontecimiento tomó gran trascendencia en ese país, más allá de los mensajes de James y Sharpe, también condenaron el accionar del entrenador el ex jugador de los New York Giants Carl Banks, el ex NFL y director de cine Matthew Cherry, y el cornerback de los New York Jets Darrelle Revis.

