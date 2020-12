Ley de aborto en Argentina inspira a retomar el debate en Bolivia

La sanción de la ley de legalización del aborto en el Congreso argentino fue calificado por activistas bolivianas como un hito histórico, resultado de una movilización de millones de mujeres en las calles por varias décadas, que sirve como ejemplo al país para avanzar en el reconocimiento del acceso a una interrupción del embarazo legal y segura.

Fuente: El País

El Senado de Argentina aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que consagra a las mujeres y personas gestantes el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. Fuera de ese plazo habilita dos causales: violación o riesgo de vida de la persona gestante.

«El hecho en Argentina es un hito histórico para la región porque nos muestra que la movilización de millones de mujeres ha logrado que pase de un tema tabú a una ley que garantice que las mujeres no se mueran por realizarse un aborto», dijo Camila Ugalde de Resistencia Bolivia. La activista aclaró que no se trata «de estar de acuerdo o no con el aborto, o si las mujeres abortarán más o menos con una ley», sino de que el Estado debe garantizar, con el sistema de salud, condiciones básicas y humanas para que las mujeres que decidan hacerlo no mueran en el proceso.

Por su parte, Canela Crespo, de Columna Sur, sostuvo que la vigencia de una Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina «es importante en Bolivia porque tenemos la oportunidad de hacer eco, de retomar el debate en el país». Crespo destacó que es importante tener como ejemplo la lucha en las calles de las mujeres en Argentina. «En este momento nos toca retomar el debate, aunque estamos en una sociedad conservadora, debemos hacer un trabajo estructural para que todas y todos comprendan la importancia de que las mujeres decidan sobre sus cuerpos», indicó.

Destacó que organizaciones urbano-populares, juveniles, participan de un espacio de convergencia de feministas que apoyaron la despenalización del aborto en Argentina y trabajan en visibilizar el debate en Bolivia. En Bolivia, el aborto es la tercera causa de mortandad entre las mujeres. Los datos de las organizaciones feministas establecen que en el país se realizan 70.000 abortos clandestinos cada año, y que todos los días mueren dos mujeres por abortos mal hechos, por no recibir atención de salud adecuada o a tiempo.