Los medicamentos que cambian nuestra personalidad

Desde el paracetamol hasta las píldoras para la acidez y los antibióticos, la evidencia muestra que los medicamentos comunes, a menudo de venta libre, pueden tener efectos secundarios que podrían alterar nuestra identidad. ¿Por qué?

La doctora Sarah E Hill solo había estado tomando antihistamínicos durante un día cuando tuvo un ataque de pánico abrumador. Y las olas de preocupación que revuelven el estómago seguían llegando. Hill tuvo otro ataque de pánico al día siguiente y al día siguiente. Pero no creía que las pastillas pudieran ser las culpables; los antihistamínicos se utilizan para tratar las alergias y su efecto secundario más común es la somnolencia.

Después de tres días de sentirse constantemente nerviosa, tiró las tabletas a la basura. Ese día, dice, “volví a la normalidad. No podía creer que no lo hubiera pensado antes. Resulta que uno de los efectos secundarios menos conocidos de algunos antihistamínicos es la agitación”.

Entender cómo las pastillas pueden alterar nuestra personalidad es parte de su trabajo. Además de ser psicóloga social evolutiva, la doctora Hill es autora de How the Pill Changes Everything: Your Brain on Birth Control, que explora cómo la píldora anticonceptiva tiene el potencial de alterar la estructura de quiénes somos, influyendo en todo, desde cómo pasamos nuestro tiempo libre a quién encontramos atractivo. Esto “plantea muchas preguntas sobre la psicología, la atracción, incluso la noción completa del yo”, advierte Hill.

Si bien estos ejemplos son extremos, estamos familiarizados con la idea de que los medicamentos hormonales pueden afectarnos mentalmente. Tampoco es sorprendente que los medicamentos psiquiátricos, como los antidepresivos, que tienen efectos sobre la composición química del cerebro, puedan tener otros efectos secundarios psicológicos. Pero, como muestra la experiencia del la doctora Hill con los antihistamínicos, no son solo las hormonas o los medicamentos para las enfermedades mentales los que pueden cambiar la forma en que pensamos y sentimos.

Los estudios muestran que cuanto más tomamos, más probabilidades hay de que cambien nuestro estado de ánimo. Una investigación de 2018 que analizó más de 200 medicamentos con efectos secundarios que podrían alterar el estado de ánimo mostró que el 15 por ciento de los adultos que tomaron tres o más de ellos experimentaron depresión.

Entre los medicamentos que los investigadores están descubriendo que tienen el potencial de cambiar nuestras mentes y estados de ánimo se encuentran los tratamientos para el asma, las pastillas para la acidez de estómago, los antibióticos, las estatinas e incluso el analgésico común que se encuentra en los hogares de la mayoría de las personas: el paracetamol.

El paracetamol es uno de los fármacos más consumidos y prescritos debido a su eficacia y seguridad. Pero, ¿tomar esto por un dolor de cabeza realmente podría terminar reduciendo nuestra capacidad de empatizar con los demás?

El año pasado, un estudio de la revista Frontiers in Psychology observó que el paracetamol reducía los sentimientos de empatía o la alegría compartida en respuesta a la felicidad experimentada por otras personas. “Que este sentido de compasión se pueda mitigar es motivo de preocupación”, explica en diálogo con el Daily Mail Dominik Mischkowski, el psicólogo que dirigió la investigación en la Universidad de Ohio. “Ese sentimiento de alegría por los éxitos de otra persona es muy importante: es un motor para construir relaciones, para construir intimidad y cercanía”.

Estos cambios se manifiestan tanto en la vida real como en el laboratorio. “Recibo muchos correos electrónicos que dicen: ‘He estado tomando paracetamol durante mucho tiempo y siento que también tengo estos impedimentos emocionales’”, dice Dominik.

Sin embargo, los hallazgos no son extremos; no hay ninguna sugerencia de que pueda cambiar de un buen ciudadano a un psicópata con el trago de una pastilla. Aun así, no se mencionan los cambios emocionales en el folleto de advertencia que viene con el paquete de analgésicos de la farmacia. ¿Por qué no? A menudo, se debe a que los médicos no quieren saber nada al respecto. La doctora Beatrice Golomb, profesora de medicina interna en la Universidad de California en San Diego, ha visto la renuencia de la industria farmacéutica a abordar de cerca los efectos secundarios del comportamiento en su trabajo sobre las estatinas.

Las estatinas, que son utilizadas por hasta ocho millones de adultos en el Reino Unido para reducir el colesterol y el riesgo de enfermedades cardíacas, pueden aumentar la agresión, y no solo un poco, advierte Golomb. Ella ha visto a pacientes pasar de hombres amables a “maníacos” de la noche a la mañana. Aunque los cambios más agudos parecen ocurrir en los hombres, su investigación muestra que las mujeres posmenopáusicas que toman estatinas tienen más probabilidades de mostrar mayores niveles de agresión.

“Creo que la formación médica crea un conjunto de actitudes que son reacias a reconocer los efectos adversos de los que un médico no ha oído hablar mucho, más aún en el caso de cosas como cambio de personalidad, donde los médicos no están familiarizados con la idea”, asegura la especialista.

Y advierte: “Al observar el historial para determinar si un medicamento causa daño, generalmente se comienza con informes de casos; un registro detallado de los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento de un paciente. Si hay suficientes, las compañías farmacéuticas y farmacéuticas comienzan a tomar nota lentamente“.

De hecho, la razón por la que no nos hemos dado cuenta del impacto de estos medicamentos en nuestro estado de ánimo antes se debe a una mala comprensión del término general “efecto secundario”. “Realmente no existe tal cosa”, explica Hill. “Todas las acciones de un medicamento son sus efectos. Simplemente llamamos a las cosas efectos secundarios cuando no son la razón por la que decidimos tomar el medicamento”.

Esto es especialmente cierto en el caso de la píldora y el paracetamol. Estos medicamentos tienen un “efecto mariposa”: tomarlos para suprimir la fertilidad o el dolor desencadena una cascada de otros cambios, que son diferentes para cada uno de nosotros.

Geoff Durso, un psicólogo cuyo estudio de 2015 mostró que el paracetamol mitiga las emociones tanto positivas como negativas, dice que él y sus colegas lo llaman una “droga sucia’” mientras que Dominik Mischkowski de la Universidad de Ohio la describe como que tiene “un efecto de escopeta”.

“El paracetamol atraviesa la barrera hematoencefálica y afecta la actividad cerebral”, dice Durso. “Está disponible sin receta porque tiene efectos leves y son confiables, pero en realidad no tenemos una gran comprensión de los mecanismos críticos por los cuales actúa para aliviar el dolor. Es salvaje, lo poco que sabemos”.

Los efectos de la píldora son igualmente variados. “Los efectos específicos simplemente no son posibles cuando se toma una hormona”, escribe Hill. “Las hormonas de los anticonceptivos son captadas por todas las células del cuerpo que tienen receptores de hormonas sexuales. Esto significa que influyen simultáneamente en las actividades de miles de millones de células a la vez, haciendo eco en todo el cuerpo de la cabeza a los pies, especialmente en el cerebro”.

“Al cerebro le gusta jugarnos malas pasadas cuando estamos tristes o ansiosos, y nos dice que siempre nos hemos sentido así. Tener pruebas contundentes de su estado de ánimo anterior puede ser una buena manera de pensar en su pasado de manera más objetiva. En el futuro, nos va a sorprender que nos haya tomado tanto tiempo darnos cuenta de los cambios en la medicación”, continúa. “Una de las próximas fronteras en la medicina es comprender los efectos experimentales de los medicamentos que estamos tomando, y eso incluye el efecto en nuestra personalidad”.

Los medicamentos comunes que pueden alterar nuestro estado de ánimo

Pastillas para la acidez de estómago. Entre los medicamentos más utilizados en el mundo, los inhibidores de la bomba de protones utilizados para tratar la acidez de estómago y el reflujo ácido se han relacionado con un mayor riesgo de desarrollar depresión, particularmente entre los ancianos. Interfieren con la absorción de vitamina B12, un nutriente que produce sustancias químicas que afectan nuestro pensamiento.

Medicamentos para el asma y la artritis. Los corticosteroides como la prednisona pueden salvar vidas; su poderoso efecto antiinflamatorio trata el asma, las alergias y la artritis reumatoide. Pero también pueden causar depresión, manía y TDAH, porque actúan en áreas del cerebro que regulan la serotonina y la dopamina, nuestras hormonas “felices”.

Medicamentos para el Parkinson. Un estudio de 2010 mostró que el 17 por ciento de las personas que toman agonistas de la dopamina, que se usan para tratar los temblores y otros síntomas físicos del Parkinson, experimentan un “trastorno de control de impulsos”, desde compras excesivas hasta impulsos sexuales incontrolables.

El uso excesivo de antibióticos puede hacer que los antibióticos sean menos efectivos para tratar infecciones, y una revisión de 2015 de los registros médicos del Reino Unido relacionó los ciclos repetidos de antibióticos con un aumento de la ansiedad y la depresión. Se cree que esto puede deberse a su efecto sobre las bacterias en nuestro intestino, que interactúan con la química de nuestro cerebro.