Los robots de Boston Dynamics hacen una coreografía de baile que te dejará con la boca abierta

Terminar el año con los robots de Boston Dynamics bailando es un pequeño regalo que podemos hacernos en este 2020 marcado por la pandemia.

Ya sabemos que Boston Dynamics ha logrado proezas increíbles con su equipo de robots, y el baile parece quedar fuera de la lista de pendientes. Sí, claro, ¿qué puede tener de singular una baile de robots? Mira el vídeo y luego me cuentas.

Los robots de Boston Dynamics a puro baile

Ya hemos visto a los robots de Boston Dynamics hacer parkour, superar carreras de obstáculos, dar volteretas, abrir puertas, lavar platos, entre otras tantas actividades. Y ahora añaden una nueva habilidad a su curriculum: bailar.

Y no estamos hablando de moverse al compas de la música de forma torpe, sino de convertirse en los verdaderos reyes de la pista. Mira el vídeo y ve cómo reproducen una coreografía de baile al ritmo de Do You Love Me?, The Contours:

Al principio del vídeo ves a los dos robots Atlas y luego se suma uno de los favoritos, Spot, el perro robot. Y para terminar este equipo de robots bailarines, aparece el robot de dos ruedas.

Si bien no es la primera vez que vemos a algunos de los robots de Boston Dynamics haciendo pasos de baile, no podemos negar que la coordinación y el equilibrio en esta coreografía es impecable en una combinación increíble de movimientos. Sí, seguro estás pensando que es una creación CGI, pero Elon Musk se anticipó a tu duda en su cuenta de Twitter.

Más allá de lo divertido, y quizás, hasta escalofriante que nos puede resultar el vídeo, muestra los grandes avances que Boston Dynamics ha conseguido en los últimos años con su equipo de robots. Recordemos que Boston Dynamics ahora formar parte de Hyundai Motor, luego de su paso por Softbank y Google.