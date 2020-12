Magistrado Carlos Égüez afirma que no hay causales para que deje su cargo en el TSJ

Fuente: Radio Fides

El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carlos Égüez, aseveró en las últimas horas que no renunciará a su cargo e indicó que el fallo de la Sala Constitucional del Beni, que dispuso dejar sin efecto su nombramiento y posesión tras disponer anular su candidatura en las elecciones judiciales de 2017, tiene errores de procedimiento.

Égüez explicó que para dejar de ser magistrado existen cuatro causales, la primera es tener una sentencia ejecutoriada en un proceso de juicio de responsabilidades, por renuncia, por incumplimiento de contrato y por muerte.

“No es la vía legal ni la forma de proceder en esta acción y el Tribunal Supremo ha sacado también un comunicado que está en diferentes medios sociales (…) no hay ninguna causal (para renunciar), no es que me aferre al cargo, pero hay que hacer la forma correcta mediante las vías idóneas”, sostuvo.

El pasado mes de noviembre interpusieron una acción popular en contra de los exvocales y actuales titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por no inhabilitar la candidatura de Carlos Alberto Égüez en las elecciones judiciales, toda vez que el todavía magistrado era denunciado por infringir la ley que prohibía hacer campañas.