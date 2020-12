Marvel confirmó que el personaje de Chris Pratt en «Guardianes de la Galaxia» es bisexual y tiene una relación poliamorosa

La revelación sobre la sexualidad de “Starlord”, que el actor de 41 años ha interpretado en cuatro películas, se hizo en la últrima entrega del cómic que ha dado vida a las producciones

Marvel ha confirmado que el personaje de Chris Pratt en «Guardianes de la Galaxia», Star-Lord, es un bisexual poliamoroso (Shutterstock)

Marvel ha confirmado que el personaje de Chris Pratt en “Guardianes de la Galaxia”” es bisexual y poliamoroso. El actor estadounidense de 41 años, interpretó a Star Lord/Peter Quill en dos películas basadas en los cómics, así como en dos entregas de la franquicia de “Avengers”.

El futuro del personaje era incierto luego la segunda parte de “Guardianes de la Galaxia”, pero fue revivido en uno nuevo cómic del escritor Al Ewing. En el último número “Guardians Of The Galaxy: I Shall Make You A Star-Lord #9″, el escritor profundiza en la sexualidad del vaquero espacial, quien forma parte de un triángulo amoroso con una pareja formada por los personajes Aradia y Mors.

El cómic muestra la devoción de Star Lord por la pareja mientras comparten un baño. Él les dice, “ustedes son mi hogar” antes de acurrucarse con los dos en el agua. Según ScreenRant, la relación dura más de 100 años.

No está claro si la sexualidad del personaje se incorporará en la representación de Pratt en alguno de los próximos proyectos del Universo Cinematográfico de Marvel. Ello podría generar controversia por fuera de las pantallas, considerando que el año pasado Pratt se vio obligado a defender la iglesia a la que asiste cuando el actor Elliot Page lo acusó de pertenecer a una comunidad homofóbica.

En febrero de 2019 el actor recurrió a sus historias de Instagram para defender su lugar de culto cuando respondió a las acusaciones y escribió que “nada podría estar más lejos de la verdad” y que su iglesia “abre sus puertas a absolutamente todos”. También dijo que su iglesia lo ayudó para superar su divorcio con Anna Faris “a pesar de lo que la Biblia dice sobre el fin de los matrimonios”.

“Hace poco se insinuó que pertenezco a una iglesia que ‘odia a un determinado colectivo’ y que es ‘tristemente célebre por su postura anti-LGBTQ’. Nada más lejos de la realidad”, manifestó el actor en su cuenta de Twitter. “Pertenezco a una Iglesia que le abre sus puertas absolutamente a todas las personas”.

Pratt también aclaró que aunque “su fe es muy importante” no lo define como ser humano; que no es portavoz de la Iglesia ni de ningún grupo. “Mis valores definen quien soy”, sentenció. “Necesitamos menos odio en el mundo, no más. Soy un hombre convencido de que todas las personas tienen el derecho de amar a quien quieran sin ser juzgados por el prójimo”.

Chris Pratt y Elliot Page

A principios de este mes, Elliot Page, anteriormente Ellen, reveló que se identifica como transgénero y no binario. “A todas las personas trans que enfrentan acoso, autodesprecio, abuso y amenazas de violencia todos los días: los veo, los amo y haré todo lo que pueda para cambiar este mundo para mejor”, dijo el actor de 33 años en un mensaje en las redes sociales.

Pratt ya ha interpretado a Star-Lord / Peter Quill en las dos películas basadas en los cómics, así como en dos entregas de la franquicia Avengers. También aparecerá en “Thor: Love And Thunder”, que se estrenará en mayo de 2022 y en una próxima tercera película de “Guardianes de la Galaxia” que está programada para que llegue a los cines en 2023.

SEGUIR LEYENDO:

Chris Pratt respondió a las acusaciones de homofobia de Ellen Page

Fuente: infobae.com