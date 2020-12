Marvel Studios confirma película de “Los Cuatro Fantásticos”

Luego de la compra de 20th Century Fox por parte de Disney, era de esperarse que los personajes de Marvel que esta compañía tenía en su poder comenzarán a tomar sus filas en Marvel Studios y después de un largo tiempo espera así fue.

La primera familia de Marvel -Los Cuatro Fantásticos- se incorporan al UCM junto a los demás superhéroes que ya hemos visto a lo largo de diez añ os.

Marvel Studios acaba de anunciar que Reed Richards (Mr. Fantástico) Susan Storm (Mujer Invisible) Johnny Storm (Antorcha Humana) Ben Grimm (La Cosa/La Mole) tendrán película. Esta revelación se dio por la creación de “Investor’s Day”, una modalidad en que la compañía cinematográfica dio grandes avances entre ellos este anuncio esperadísimo.

Jon Watts will direct the new feature film for Marvel’s First Family, Fantastic Four! pic.twitter.com/Eu26ghxbGT

— Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020