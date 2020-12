Médicos advierten con paro si retornan las brigadas cubanas a Bolivia

Luis Escobar / La Paz

Médicos bolivianos advierten con un paro general ante un posible retorno de las brigadas cubanas al país. Los galenos recordaron que la ley del ejercicio profesional obliga al Estado a contratar profesionales bolivianos y que cualquier “misión humanitaria” debe ser gratuita y por un tiempo determinado.

“Si llega cualquier brigada sea cubana o de cualquier parte del mundo, (el Gobierno) estará contraviniendo el derecho laboral de nuestros colegas e inmediatamente entramos en un paro. Lucharemos por el derecho que tenemos de trabajar y de llevar el pan del día a nuestras familias”, advirtió el secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas Afines (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero.

Los médicos cubanos dejaron el país en enero de este año bajo la administración del gobierno transitorio que denunció diversas irregularidades. Por ejemplo, Aníbal Cruz, exministro de Salud, informó que de los 702 ítems del año 2019, sólo 205 eran para médicos. La autoridad calificó este hecho como un “daño al Estado”.

A menos de un año, la opción del regreso de las brigadas cubanas fue anunciada por el encargado de negocios de Cuba en La Paz, Danilo Sánchez, quien sostuvo el lunes que hay “muchas posibilidades” para su retorno.

El diplomático afirmó que están abiertos a escuchar las propuestas o las solicitudes del Gobierno boliviano. La representante de Cuba abrió además la posibilidad de cooperación en diversas áreas: ciencia, educación, comercial y salud.

Romero explicó que los “falsos llamados médicos cubanos” demandan al Estado 300 millones de bolivianos para su mantenimiento; además, dejan sin trabajo a “miles de profesionales jóvenes” que tienen el derecho a trabajar.

Aníbal Cruz rechazó ayer la posibilidad del retorno de las brigadas cubanas. “Bolivia es el único país que desprecia a sus profesionales. Después de una pandemia, cuando los médicos bolivianos pusieron el pecho y murieron prestando atención, (el Gobierno) no puede hacer un mejor desaire”, reclamó la autoridad.

De acuerdo con Cruz, en su gestión demostraron que de las brigadas cubanas, sólo el 25% eran médicos titulados. “La Ley 3131 del ejercicio profesional indica claramente quiénes pueden ejercer la profesión en Bolivia y en qué circunstancias. Es responsabilidad del Ministerio de Salud y del Gobierno hacer cumplir la ley y usar los recursos humanos formados en nuestras universidades. De otra forma, ¿para qué tenemos universidades?, si, como autoridades, vamos a traer médicos de otros países”, cuestionó.

La exautoridad aclaró que venían bajo “misiones políticas” y no de ejercicio de la profesión. Aclaró que de acuerdo con la ley, las misiones de carácter humanitario se deben quedar en un tiempo determinado y “no son remunerados porque son de carácter solidario y con fines de difusión científica”. “Por tanto, el Estado no puede invertir para pagar médicos extranjeros cuando no tiene la capacidad de crear ítems para médicos nacionales”, sostuvo.

Carlos Nava, ejecutivo de Sirmes de Cochabamba, rechazó un posible retorno de las brigadas cubanas. “No estamos de acuerdo porque ningún boliviano -cuando sale al exterior- es aceptado tan alegre y arbitrariamente como lo hacen en Bolivia. Nos oponemos rotundamente al regreso de los médicos cubanos porque tenemos profesionales que están desocupados y no tienen la oportunidad de tener una fuente de trabajo ni con una especialidad”, advirtió.

Según Nava, en el país hay alrededor de 10.000 médicos desocupados. “Estamos en estado de emergencia; no se olviden que peleamos desde que llegaron estos médicos cubanos. Fue un engaño porque prácticamente no eran ni egresados. Eran técnicos y agentes de seguridad. ¿Cómo podemos confiar que vengan a ocupar puestos de trabajo cuando tenemos miles de desocupados? Pelearemos por nuestros egresados en Bolivia”, indicó.

La presidenta del Colegio Médico de Chuquisaca, Soraya Navarro, consideró que por “principio” se debe dar oportunidad al ciudadano de origen.

“Hay muchos desempleados, incluso hay una asociación de médicos y profesionales desempleados en nuestro departamento y en cada una de las regiones del país”, explicó.

Los antecedentes de las brigadas cubanas

En enero, el Gobierno transitorio informó que desde 2006, la gestión del entonces presidente Evo Morales pagó más de 1.000 millones de bolivianos a médicos cubanos que también realizaban adoctrinamiento político en áreas rurales. El entonces ministro de Salud, Aníbal Cruz, afirmó que de 702, sólo 205 extranjeros tenían especialidad médica, el resto realizaba trabajos de inteligencia en “comandos”. Plan Los más de 147 millones de dólares eran depositados en una cuenta bancaria del Banco Unión a nombre de una persona de nacionalidad cubana. En 2005, Morales firmó un convenio con Cuba para que médicos puedan prestar su servicio en el país. En 2006, se firmó el primer convenio específico y el 8 de julio de 2018 se rubricó un convenio ya actualizado.

