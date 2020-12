Médicos cruceños, sin personal ante el rebrote de coronavirus

El Presidente del Colegio Médico ve relajamiento de autoridades y población

19/12/2020 09:17 | Sucre/CORREO DEL SUR

“Estamos ante una segunda ola y sabe qué es lo peor: (…) nunca llegamos al paciente cero, nunca. Hemos empezado esta segunda ola con 600 pacientes activos”.

El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoategui, atribuye a esa situación que la curva epidemiológica esté creciendo de forma rápida en el rebrote del coronavirus en ese departamento.

“Y algo peor que no comprende la población: este virus ya se hizo endémico, vive en el medio ambiente, nos estamos infectando todos. Si no nos protegemos, nos vamos a enfermar”, alerta en una entrevista concedida vía zoom desde Santa Cruz a Correo del Sur Radio, en la que lamenta el incumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de la mayoría de los ciudadanos.

En lo que va del rebrote, el Colegio Médico cruceño ha registrado a 50 galenos contagiados con covid-19, 7 en terapia intensiva y 3 de ellos graves, sin contar las bajas durante los meses más críticos de la pandemia.

A ello se suma la difícil situación laboral. Los “contratos” –sí, así entre comillas– fueron temporales: el primer grupo de profesionales se fue en octubre, el segundo en noviembre y el tercero se va el 31 de diciembre, situación que se repite con variantes en otros departamentos. Anzoategui dice que a ninguno de ellos se le ha pagado los tres meses trabajados.

Al remarcar que la responsabilidad es de las autoridades, reclama ítems del Gobierno central; con la experiencia, ya no aceptarán contratos.

¿Y las infraestructuras? Los módulos para terapias intensivas destinadas a pacientes covid están parados por la falta de personal. “Eso es un relajamiento también de parte de las autoridades y llamamos aquí a que hagamos una coordinación”, expresa.

El Presidente del Colegio Médico de Santa Cruz también hace hincapié en que se debe dotar de forma permanente el material de bioseguridad al personal de salud: “Ya no vamos a estar luchando nosotros porque nos faltan los guantes, porque nos faltan las mascarillas, porque no le dieron el mameluco. No hay, no se atiende (…) Ya la hemos sufrido y ya entendemos qué mortal y grave es la enfermedad”.

Un apunte más: en Santa Cruz solo se entregó el publicitado seguro de vida a las familias de tres médicos fallecidos. Hay compromisos gubernamentales; esperan que se cumplan.