Medidas sustitutivas para cívica de San Carlos por presunto avasallamiento a predios de ‘la reina del norte’

Corresponsal/Soledad Prado

Después de tres horas de audiencia cautelar, el juez Simón Alarcón determinó medidas sustitutivas y garantías personales para la presidenta del Comité Cívico femenino de San Carlos, Mónica Vaca. El proceso en su contra responde a la denuncia por presunto avasallamiento de tierras de propiedad de ‘la Reina del Norte’, Dora Vallejos.

El fiscal Wálter Cisneros explicó que tras la audiencia cautelar, el juez determinó las medidas sustitutivas mientras continúa el proceso.

La cívica fue aprehendida la noche del jueves por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. En apoyo a Vaca, un grupo de pobladores se reunió para mostrar su descontento ante la medida y bloqueó la carretera por varias horas.

La acción de protesta pedía la liberación de la dirigente alegando su inocencia y que su detención respondía a una maniobra política de persecución en contra de los movimientos cívicos locales.

La audiencia se instaló en el juzgado de Buena Vista, hasta donde se trasladaron familiares y un nutrido grupo de pobladores de San Carlos. También se observó la presencia solidaria de los comités cívicos de Buena Vista, Yapacaní y San Carlos, quienes se concentraron frente al juzgado con pancartas en demanda de justicia.

Una vez terminada la audiencia, Mónica Vaca, entre lágrimas y abrazos, agradeció a los ciudadanos que se dieron cita para brindarle apoyo. “Me emociona por contar con el apoyo de gente de mi pueblo, de mis compañeros de trabajo. Les quedo muy agradecida, pero estoy decepcionada con la justicia; pensé que me iban a dar libertad irrestricta porque yo no tengo nada que ver con el problema del que se me acusa», manifestó a EL DEBER.

“Ojalá que no sea lo que todos estamos pensando como cívicos, que está empezando la persecución a todos los líderes que estuvimos en pie de lucha los 21 días», enfatizó Vaca al recordar la lucha cívica y el paro sostenido entre octubre y noviembre tras el fraude electoral del pasado año.

La investigación por el supuesto avasallamiento a un predio propiedad de Dora Vallejos involucra a 18 personas. El hecho se remonta al pasado 20 de febrero cuando, aproximadamente a las 12:00, un grupo de personas ingresó a los predios denominados JC y JC 2, ubicados en la carretera a Buen Retiro.

De acuerdo a la denuncia presentada, los presuntos avasalladores ingresaron con machetes, armas blancas y de fuego y rompieron cercas, postes, desbrozadoras y tractores. Además, se reportó que, tras sacar a los trabajadores, se instalaron en la propiedad habilitando casas precarias de madera y carpas.

Según el abogado de Vallejos, la gente ingresó a los predios el mismo día que su clienta fue cautelada por un proceso de legitimación de ganancias ilícitas. El hecho aún está en investigación y eso no le quita a Vallejos el derecho propietario que tiene sobre sus bienes, según su abogado.