Miguel Orías, con el fútbol y la música como parte de su ADN

Fuente: lostiempos.com

Miguel Alejandro Orías Valdez es una de las gratas apariciones del fútbol nacional de este último tiempo, pero que además lleva en su ser un ADN compuesto por antecedentes de fútbol y el talento musical en la familia.

Es hijo del afamado cantante de cumbia Miguel Orías y nieto del célebre y reconocido Víctor Agustín “El Maestro” Ugarte, el máximo ídolo de la historia del fútbol nacional.

Reconoció que pese a tener en su ascendencia familiar a dos grandes uno en la música y el otro en deporte nacional, nunca sintió el peso de seguir sus pasos, sino de forjar sus propios objetivos con responsabilidad y que paulatinamente los va cumpliendo.

“Yo practico al fútbol desde que tengo uso de razón. Desde muy pequeño siempre me gustó jugar a la pelota. Mi papá tuvo el sueño y se quedó con la espinita de jugar a nivel profesional. Por eso tengo el apoyo de él y mi familia para poder cumplir con mis objetivos y sueños”, relató Miguel Alejandro a Los Tiempos.

Su papá, Miguel Hugo Orías, es líder de la afamada banda de cumbia boliviana “Miguel Orías y los Ilegales”, quien antes de dedicarse a la música y la abogacía fue futbolista en Mariscal Braun y la preprofesional de The Strongest. De ahí que nace en Miguel Alejandro seguir sus pasos y los de su abuelo, quien ganó el Sudamericano de 1963 con Bolivia.

Si bien comparte la pasión futbolística con su papá y la de su abuelo materno, Miguel Alejandro confesó que no tiene muchos dotes para la música, más allá de haber aprendido a tocar algunos instrumentos en el colegio y que recién se animó a cantar estando en Stormers San Lorenzo.

“En colegio tocaba instrumentos musicales. Me animé a cantar recién junto a los compañeros en Llallagua, con quienes hicimos un poco de karaoke y compartir un poco de música”, recordó Miguel Alejandro.

Para perseguir sus sueños, Miguel Alejandro tuvo que dejar muchas cosas de lado, sacrificios que hoy le revelan que eligió el camino correcto y que además le mostraron otros talentos que hasta entonces desconocía.

“Me fui a Oruro (San José) cuando tenía 19 años y la verdad me costó en los primeros meses el hecho de dejar en La Paz a la familia, porque soy muy apegado a mis papás. Me costó estar lejos de casa, pero todo sacrificio tiene su recompensa”, reveló el joven futbolista paceño.

Estando en Oruro descubrió otra de sus pasiones: la gastronomía, carrera que estudia en La Paz y de la que le queda un tiempo más para titularse como chef.

“Cuando estuve viviendo en Oruro, no tenía quien cocine para mí y la verdad no sabía cocinar. Así que almorzaba con los jugadores en restaurantes y me enfermé. Al volver a La Paz decidí aprender gastronomía para poder hacerlo cuando me toque ir a otro lado”, confesó Miguel Alejandro.

La pandemia cambió sus planes este año 2020, siendo que la oferta de jugar la Copa Simón Bolívar en Stormers San Lorenzo dio un nuevo giro en su vida.

Miguel Alejandro no dudó en tomar la oportunidad de irse al Norte Potosí, donde el fútbol se vive de una manera apasionada.

La eliminación del cuadro potosino a manos de Cochabamba FC, en la tercera fase, cerró la participación del joven volante de contención en el certamen de ascenso, pero abriga la esperanza de que en 2021 pueda fichar por un equipo de la División Profesional. Mientras, el fútbol, la música y sus

pasiones lo acompañan como siempre.

PERFIL

MIGUEL ALEJANDRO ORÍAS VALDEZ

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:

La Paz, 27 de agosto de 1996

EDAD: 24 años

ESTATURA: 1,85 metros

PESO: 70 Kg

PADRES: Miguel Hugo Orías Paredes y Brenda Verónica Valdez

HERMANOS: Camilo (20) y Romanella (12)

POSICIÓN: Volante de contención

TRAYECTORIA: Bolívar (2003-2015), Hermanos Castillo (2016), Litoral (2017), San José (2017), Unión Maestranza (2018), Always Ready (2019), ABB (2020) y Stormers San Lorenzo (2020)