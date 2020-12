Monseñor Centellas advierte que la pobreza y desempleo crecen y urge a la solidaridad en Navidad

Fuente: erbol.com.bo

El presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) y Arzobispo de Sucre, Ricardo Centellas, en su Homilía por la Navidad advirtió la situación debido a que la pobreza y el desempleo están creciendo y en ese sentido llamó a la solidaridad para con los más necesitados.

“La pobreza ha crecido no sólo por la pandemia, sino porque la organización en el país no está bien, el desempleo crece, las necesidades básicas para tanta gente en Bolivia no es suficiente y Navidad es la fiesta de la solidaridad de la hermandad”, reflexionó Monseñor Centellas.

Por ello la autoridad eclesiástica, recordó que “celebrar la Navidad en estos tiempos es una ocasión para renovar esta escucha de Dios, que nos invita a profundizar la condición humana, bajo los principios de la solidaridad, de la fraternidad, de la hermandad y viene bien porque el mundo de hoy lo necesita, nuestra patria Bolivia lo necesita”.

“No podemos estar a un lado de una lectura de nuestra realidad”, señaló el Arzobispo de la capital del país.

Agregó que “la preocupación de Dios es que el hombre viva bien, que el hombre viva, varón, mujer, niño, joven, adulto, que el hombre sea capaz de vivir en un ambiente de hermandad y solidaridad, pero una solidaridad fruto de haber descubierto que somos hermanos, que somos humanos y estamos en este mundo para apoyarnos no para destruirnos, estamos para caminar en comunidad, en comunicación, en unidad, no para marginarlos y excluirlos no para armar grupos cerrados que viven bien y otros viven mal”.

Por otro lado, Centellas exhorto a que éste “es un tiempo especial para encontrarnos para limar asperezas en nuestra vida de manera que no crezca la división, la desacreditación, el odio, la violencia, la venganza y la indiferencia, hay casi por naturaleza pero nosotros cristianos tenemos este alto compromiso de erradicar todo lo que está en contra de esto, necesitamos vivir sin miedo apoyados en nuestros hermanos y en nuestra organización política”.

Advirtió, en ese sentido, de que “si esto no nos apoya en nuestra búsqueda del bien común, estamos mal; entonces pidamos a Dios que nos bendiga y sostenga esta alegría que celebramos en la Navidad pero firmes en la búsqueda de una vida digna y en la búsqueda del bien común, pidamos esto de manera especial.”

“Que sea un tiempo para renovarlo en nuestros compromisos humanos y cristianos, que la celebración del Niño Jesús renueve este espíritu humano y cristiano, de buscar el bien no tanto mío sino de nosotros especialmente de los más pequeños, de los más vulnerables de los más pobres”, pidió el primado de Sucre.

El prelado también instó a que recordemos que Jesús nació marginado fuera del pueblo, en un pesebre en un corral de animales, “ni siquiera en una casa, para darnos a entender que desde la pequeñez, desde lo más humilde, de nuestra condición humana se puede trabajar para que todos vivan con dignidad, que la navidad nos renueve en este espíritu”.