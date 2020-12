El líder de los cocaleros del Chapare hizo ese comentario por su llegada a La Paz, un año después de su renuncia a la presidencia de Bolivia.

Un duelo por las redes. El expresidente Evo Morales se declaró víctima de un “golpe de la derecha y la política norteamericana” en 2019, cuando fue obligado a renunciar. La exmandataria Jeanine Áñez dijo que lo ve “desesperado” por posicionar ese discurso.

“Hermanas y hermanos: El golpe de la derecha y la política norteamericana me quitaron la presidencia pero no la vida. Mientras tenga vida y el destino me acompañe, seguiré al lado de la gente humilde. ¡Esa es nuestra lucha!”, escribió Morales en su cuenta de Twitter.

El líder de los cocaleros del Chapare hizo ese comentario por su llegada a La Paz, un año después de su renuncia a la presidencia, agobiado por protestas cívicas, un motín policial, la presión de las Fuerzas Armadas y un informe polémico de la Organización de Estados Americanos (OEA) que alimentó la tesis del fraude electoral en los comicios de 2019.

La respuesta llegó también por Twitter. “Intenta de manera desesperada posicionar el ‘golpe’; necesita lavar su imagen, pero está fresco en nuestra memoria señor Morales. Hizo fraude electoral, renunció y huyó del país y para vergüenza nacional tiene acusaciones de pedofilia”, señaló la exmandataria transitoria, que dejó el poder el 8 de noviembre.