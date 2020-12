MTS ratifica a Patzi para la Gobernación y lanza a Escobar como candidato a la Alcaldía

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

El Movimiento Tercer Sistema (MTS) confirmó la repostulación de Félix Patzi como candidato a gobernador de La Paz y lanzó la candidatura de Ronald Escobar para la Alcaldía paceña. Los aspirantes a autoridades subnacionales serán inscritos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) este lunes 28 de diciembre.

“Félix Patzi confirma su repostulación a gobernador de La Paz, informó que en las próximas horas la dirección departamental del Movimiento Tercer Sistema presentará la documentación al TSE para su inscripción”, se publicó en la cuenta oficial del partido en Twitter.

Asimismo, se presentó de manera oficial la candidatura de Ronal Escobar para Alcaldía paceña. «Quiero agradecer a todos, que de manera unánime me nominaron en primera instancia, después me respaldaron y, posteriormente, me proclamaron», manifestó el candidato.

Escobar ingresa en la carrera electoral con la promesa de mejorar las represas para garantizar que no haya un desabastecimiento de agua y concretar un seguro de salud para comerciantes y choferes.

Escobar es comunicador social, fue presentador de La Paz Tercer Milenio, locutor en radio Líder y presidente departamental del MTS en La Paz.

Patzi se suma a contienda electoral y compite por la Gobernación contra Franklin Flores del MAS, Rafael Quispe de Somos Pueblo, Felipe Quispe “El Mallku” de Jallalla La Paz, Juan Choque de Venceremos, Franclin Gutiérrez del FPV y Julio Tito de ASP.

Mientras que Escobar compite por la silla edil contra Waldo Albarracín del bloque CC, UN y Sol.Bo, Iván Arias de Somos Pueblo, Luis Larrea de Unidos Invencibles, Amilcar Barral de Pan-Bol, César Dockweiler del MAS, Manuel Encinas de Vencermos y Xavier Iturralde de ASP.