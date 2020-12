Muere Ty Jordan, jugador de fútbol americano de la Universidad de Utah, tras dispararse accidentalmente

«Después de una investigación preliminar, creemos que se trató de un tiroteo accidental en el que la víctima se disparó accidentalmente», explicó a ESPN Allison Beckwith, oficial del Departamento de Policía de Denton.

Por su parte, la Universidad de Utah lamentó el hecho y expresó sus condolencias a la familia, amigos, compañeros de equipo y allegados del jugador. «Estamos devastados por esta desgarradora noticia. Ver a Ty en el campo fue estar emocionados por su atletismo y talento. Descansa en paz, Ty», expresó la presidenta de la entidad, Ruth V. Watkins.

Some favorite moments and memories of Ty. Our hearts are broken, and he will be missed by all. pic.twitter.com/Fki5bgfRmT

— Kyle Whittingham (@UtahCoachWhitt) December 26, 2020