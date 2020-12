Mujer que fue golpeada por su pareja ahora recibe amenazas; la justicia liberó a su agresor

Con 18 años, la mujer se siente desprotegida pues las agresiones han sido recurrentes. Tiene siete días de impedimento.

Fuente: Unitel

La tarde de este martes una mujer de 18 años que había sido golpeada por su pareja en estado de ebriedad denunció que el agresor había sido liberado por la justicia y ahora ella recibe amenazas.

“Tres puñetes me tiró, uno en el ojo, el otro en la cabeza y con la puerta me golpeó en el cuerpo porque me hice a un lado”, manifestó la mujer que vive en el Plan 3.000, pidió no dar a conocer su identidad para no agravar su situación.

La mujer denunció que las agresiones hacia ella han sido frecuentes y su pareja ya tiene antecedentes; sin embargo, en esta última oportunidad, tras haber permanecido ocho horas detenido, en juez liberó al agresor otorgándole medidas sustitutivas.

Con esta decisión la mujer se siente desprotegida pues incluso ha recibido amenazas y tiene temor sufrir nuevamente agresiones.

“Tengo siete días de impedimento, no sé qué hacer”, concluyó la víctima.