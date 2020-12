Murió Charley Pride, la primera superestrella afroamericana de la música country

El artista falleció por covid-19 a los 86 años

a leyenda de la música country Charley Pride interpreta un medley de su música en la 34ª entrega anual de los premios de la Asociación de Música Country en la Grand Ole Opry House de Nashville, Tennessee, el 4 de octubre de 2000.

El vocalista Charley Pride, la primera superestrella afroamericana de la música country murió el 12 de diciembre en Dallas, Texas, por complicaciones relacionadas con COVID-19.

El cantante nació en Sledge, Mississippi, de padres que luchaban para llegar a fin de mes como pobres trabajadores del campo. El mimso, trabajo en los campos de algón con solo 11 años.

l cantante Charley Pride interpreta «Kiss an Angel Good Morning» durante la 50ª entrega de los premios anuales de la Asociación de Música Country en Nashville, Tennessee, EE.UU., 2 de noviembre de 2016. REUTERS/Harrison McClary/Foto de archivo

Se dedicó a la música desde muy joven, pero también fue un talentoso jugador de béisbol. Jugó en las Ligas Negras para los Medias Rojas de Memphis como lanzador, dejando el deporte para servir en el ejército antes de volver de nuevo a los Medias Rojas.

En 1965, lo fichó RCA, la misma discográfica que Elvis Presley, y rápidamente se convirtió en el artista de música country más vendido del sello, según sus representantes.

Su primer álbum, “Country”, lanzado en 1966, se convirtió en oro a los pocos días, según la Asociación de la Industria Discográfica de América. El prolífico artista lanzó en total 41 álbumes country de estudio, así como dos álbumes de gospel y un álbum de Navidad, ocho de los cuales alcanzaron el oro.

Kiss An Angel Good Morning – Charley Pride

También hizo que 29 sencillos llegaran al número 1 en la lista de sencillos country de EEUU, incluyendo “All I Have to Offer You (Is Me)”, su primer sencillo número 1 en 1969, y “(I’m So) Afraid of Losing You Again”, “I’m Just Me”, “Is Anybody Goin’ to San Antone” y “Mississippi Cotton Picking Delta Town”. “Kiss An Angel Good Mornin’” sería su mayor éxito, alcanzando el número 21 en la lista de los 100 mejores de Billboard.

Ganó tres premios Grammy e ingresó al Salón de la Fama de la Música Country en 2000.

“Estoy tan desconsolada, he perdido a uno de mis más queridos y viejos amigos, Charley Pride. Es aún peor saber que falleció de COVID-19. Qué virus tan horrible. Charley, siempre te amaremos”, escribió conmcionada en su cuenta de Twitter Dolly Parton.

(Shutterstock)

“Era el cantante adecuado en el momento adecuado de la historia”, escribió el historiador de música country Bill C. Malone sobre su notable éxito. “Pride se benefició definitivamente del elevado estado de ánimo de tolerancia racial promovido en los Estados Unidos por el movimiento de derechos civiles y de los deseos de la industria de la música country de mejorar su imagen y ampliar su audiencia.”

Los cantantes Brad Paisley y Charley Pride interpretan «Kiss an Angel Good Morning» en el escenario durante los 50 Premios Anuales de la Asociación de Música Country en Nashville, Tennessee, EE.UU., el 2 de noviembre de 2016. REUTERS/Harrison McClary/Foto de archivo

El artista fue honrado con un premio a la trayectoria en los premios de la Asociación de Música Countro (CMA) del mes pasado. En esa oportunidad también subió al escenario para cantar “Kiss An Angel Good Mornin’”, la canción que lanzó en 1971 y que se convertiría en su mayor éxito. La actuación sería la última. “Charley Pride es el ejemplo ideal de un pionero”, dijo Sarah Trahern, CEO de CMA, en una declaración antes de entregarle el premio a la trayectoria. “Pocos artistas han hecho crecer la rica herencia de la música country y han llevado al avance de la música country en todo el mundo como Charley. Su voz distintiva ha creado un legado atemporal que sigue resonando en la comunidad country de hoy en día. No podríamos estar más emocionados de honrar a Charley con uno de los más altos reconocimientos de CMA.”

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

EEUU volvió a registrar cifras diarias récord de casos y muertes por coronavirus

El odio con Patrick Swayze en “Dirty Dancing”, una cirugía que destruyó su carrera y el accidente fatal que la marcó por siempre: la triste historia de Jennifer Grey

Orgías, drogas y mucho rock & roll: sale a la luz el documental de los Rolling Stones que Mick Jagger prohibió durante décadas

Fuente: infobae.com