«Nadie tiene la obligación de aceptarme»: Felicia Garza habló sobre el rechazo de sus hijas a causa de su identidad

La compositora sólo mantiene el contacto con su hija Dulce María, quien ha sido la única de su familia que le brinda su cariño tras haber comenzado una vida a los 74 años

Felicia Garza volvió a tocar el tema del rechazo familiar ante su identidad trans, y es que a seis años de que la compositora decidiera hacer un cambio radical en su vida al pasar de Felipe Gil a Felicia Garza, no todas sus hijas le han mostrado su apoyo, e incluso ha tenido muestras de rechazo.

“No existen ni siquiera términos, o sea el término es el silencio, y aparte tienen todo el derecho de hacerlo, ellas tienen su vida, su pareja, todo, y es otro universo y muchas veces ese otro universo ya no concuerda con el que uno está creando. Y ellos no tienen ninguna obligación de cambiar ni de aceptarme”, revelo la cantautora mexicana en charla por videollamada con el programa De primera mano.

“Nadie tiene la obligación de aceptarme, ni mis hijas, eso es lo que yo entendí muy bien desde que salí, yo soy la que estoy cambiando y estoy fracturando muchas formas de pensar”, expresó y reveló que no todo ha sido distanciamientos, pues una de sus hijas se ha mostrado cariñosa y cercana a ella.

“Las únicas personas de mi familia que todavía veo que es con mi hija Dulce María, ha estado aquí en mi casa y mis nietas, o sea sus hijas, que son tres y dos bisnietitas preciosas, me han aceptado, lo tomo como un privilegio, me están abriendo su puerta, su amistad, y eso lo tomo como un privilegio, eso es algo que te lo tienes que ganar también, pero yo he encontrado nuevos nichos de cariño, de respeto, de admiración, de amor, con muchas otras personas. Qué hermoso, la vida te compensa de muchas maneras y encuentras nuevos senderos”, expresó entusiasmada.

Actualmente la cantante cuenta con 80 años de edad y fue a los 74 cuando decidió “comenzar de nuevo” con una renovada identidad que no muchas personas de su familia comprendieron, sin embargo, la compositora ha declarado que se siente plena y feliz con el paso que dio al dejar atrás su pasado como Felipe Gil, identidad bajo la cual escribió diversas canciones para muchos artistas, temas que se han vuelto éxitos entre el gusto de los mexicanos.

Aunque ha expresado que la mayoría de sus composiciones las realizó bajo su identidad “de hombre”, las sigue sintiendo suyas porque en el fondo, en su interior, ella sabía bien quién era aunque ante el mundo pretendiera otra cosa. Hace unos meses, Garza reveló en una entrevista cuál para ella es la canción que ha sido su mayor logro profesional, con la que la identifica su público.

Se trata del tema Yo sin tu amor, interpretada por Alicia Villarreal cuando aún formaba parte del grupo Límite, canción que a la fecha le sigue rindiendo frutos económicos y, reveló que pese a que no conoce a la güerita consentida, se siente realmente agradecida con la artista regiomontana por hacer de su composición un gran éxito.

Felicia contó cómo nació la canción cuando pretendía a una mujer en la década de los 80:

“Yo estaba noviando y lógicamente quise abrirme un poco de espacio con sus hijos, con todo, entonces llegué un sábado a visitarla y me dijo ‘ya me voy’, me dijo ‘quédate un momento y nos vemos más tarde’. ¿Qué fue lo que pasó cuando ella se fue a hacer las compras? La muchacha también se fue y me dejó encerrado y no pude salir y dije ‘¿y ahora qué hago?, entonces me acuerdo que había un tecladito que le había regalado a su hijo y sobre ese teclado, en el tiempo que ellas se fueron, compuse Yo sin tu amor, y el título original era Yo sin usted me volvería loco, la grabó primero el pirata Montalvo”, recordó la cantautora.

