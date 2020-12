Nepotismo fractura gabinete; cesan a Cáceres y Del Castillo, en la mira

Denuncias de nepotismo contra miembros del gabinete del presidente Luis Arce fracturan la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS) a menos de un mes de su inicio.

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Wilson Cáceres, fue cesado de sus funciones mientras que el titular de Gobierno, Carlos del Castillo, se encuentra en la mira del partido azul.

Cáceres, cuestionado tras conocerse que seis días después de asumir el cargo nombró como Jefa de Gabinete a una mujer con la que tenía una relación, fue reemplazado ayer por Edwin Characayo.

Fue el mismo ministro de Justicia, Iván Lima, quien envió una carta a Cáceres para hacerle conocer su punto de vista y pedirle que dé un paso al costado.

“El que explica se complica, y si realmente te has equivocado, lo mejor es dar un paso al costado. No tiene sentido en política dañar a todo un movimiento por un error que has cometido. Los hombres públicos no pueden equivocarse”, declaró la autoridad.

POLÉMICO

Entre tanto, la situación de Del Castillo está en análisis. Según la declaración jurada que todo funcionario público debe presentar a la Contraloría General del Estado, su esposa Adriana O. trabajaría en la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) desde el 26 de noviembre, reportó Urgente.bo.

El titular de Gobierno también está envuelto en otras polémicas. Hace unos días ante la consulta sobre el impuesto a las grandes fortunas respondió con ironía.

“No se preocupen, mis compañeros de la prensa, a ustedes no les alcanza”.

El sábado, la red ATB publicó en su cuenta en Twitter una noticia sobre la exsenadora Eva Copa y desde la cuenta oficial del Ministerio de Gobierno se escribió un comentario: “Y la perra, seguía y seguía”.

Del Castillo está enfrentado con Copa, quien lo acusó de hostigamiento psicológico y político por su accionar cuando era oficial mayor de la Cámara Alta, en la gestión de la expresidenta del Senado, (MAS) Adriana Salvatierra.

EN ANÁLISIS

En el MAS, según el ejecutivo departamental de La Paz, Tonny Flores, hay molestia y se tiene un millón de militantes y profesionales que pueden reemplazarlos en los cargos, “para trabajar bien por el país”.

“Hay bastantes personas preparadas. Nosotros somos más de un millón y podemos escoger a una persona que salga de las bases (para esos cargos). Podemos proponer, no imponer, al Ejecutivo. Hay personas preparadas para esos cargos”, acotó.

En la ciudad de El Alto, el dirigente masista David Apaza informó a Página Siete que se convocará a una reunión de emergencia para evaluar el trabajo del ministro de Gobierno.

NUEVA AUTORIDAD

Cáceres, que proviene del sector intercultural de Santa Cruz, duró en el cargo de Ministro menos de un mes, puesto que fue posesionado el 9 de noviembre.

A raíz de las acusaciones en su contra aclaró que Gutiérrez no era su esposa y que la relación que mantuvo con ella no funcionó. Además, anunció que la funcionaria ya había sido retirada de su cargo y pidió disculpas.

El nuevo ministro Characayo, de profesión ingeniero agrónomo, manifestó que es un orgullo tener la oportunidad de asumir como Ministro.

Comprometió transparencia y eficiencia en su gestión.