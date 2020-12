«No estamos en problemas si ratifican el fallo»

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Nada cambiará en el balompié nacional si el Tribunal Constitucional de Sucre ratifica en los siguientes meses el amparo que ganó el dirigente Robert Blanco en agosto de este año, según el abogado Gustavo Camacho, asesor legal de la Federación Boliviana de Fútbol.

La defensa del dirigente Blanco está pendiente de que esa instancia judicial ratifique el fallo que dio a conocer una sala en Santa Cruz, que en su momento dio la presidencia de la entidad federativa al exdirigente de Destroyers.

Según Camacho, si el tribunal de la capital ratifica el amparo, no habrá ningún problema por solucionar. “Para nada, no estaríamos en ningún problema si ratifican el fallo en Sucre”, subrayó ayer. El jurista explicó que “el fallo que lograron en una primera fase tuvo una vigencia limitada por un comité ejecutivo, que luego ratificó la suspensión del señor Blanco. No habría que retroceder nada”.

A Camacho se le consultó también sobre la aplicación de algunos amparos constitucionales y el no reconocimiento de otros. Por ejemplo, se le insistió sobre el que presentó San José para destituir a Huáscar Antezana de la presidencia o el que se tiene en contra de la Asociación de Fútbol de La Paz, pero que la FBF no hace valer el que ganó Robert Blanco en su momento.

El abogado fue claro al señalar que “no es que algunos amparos valen o no valen, el tema es cómo se encarga un amparo . La base para plantear este recurso la establece la norma”.