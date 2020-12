No por mucho poner más defensores se defiende mejor

Fuente: paginasiete.bo

Sergio apaza Director técnico

Bolívar pone, al margen del arquero, a cinco defensores, cuatro mediocampistas y un delantero. Todo funciona bien porque Bolívar se para bien del medio terreno para atrás y Lanús no tiene argumentos.

Pero cuando defiendes de la forma que estaba defendiendo Bolívar, se tiene que tener una salida rápida en contraataque. Bolívar tuvo esa salida rápida vía Erwin Saavedra y Marcos Riquelme. Generaron una situación de gol y anotaron.

Se le complicaba la vida a Lanús, pero sucedió un click que cambió totalmente el partido, la lesión de Diego Bejarano.

Cuando el martes vi jugar a Rivera en Villa Tunari, me pregunté quién sería el reemplazante de Bejarano. Entró un chico que no jugó desde hace mucho tiempo y Saavedra ocupó el puesto de Bejarano.

El mejor jugador de la cancha pasó a ser lateral, donde no tuvo oficio ni beneficio porque es por ese lado por donde llegó Lanús. Saavedra jugó en ese puesto hace seis o siete años. Él es uno de los mejores jugadores del fútbol boliviano, pero en el puesto de mediocampista, con visión de fútbol.

Ahí se acabó el partido para Bolívar. En la banca sólo tenía a Fernández y a Juan Carlos Arce, que estaba lesionado. No termino de entender por qué no llevaron más jugadores con rodaje de primera.

Lanús llegó por el lado de Saavedra. Los dos primeros goles fueron rebotes en el área y la pelota terminó en la red.

No se defiende mejor poniendo más defensores. Bolívar no tenía recambio. Si uno pone a un jugador, quiere decir que te mejorará el rendimiento y si lo sacas es que no te mejoró nada. Este partido lo perdió Bolívar, no lo ganó Lanús porque no arrinconó a la Academia. Los argentinos se aprovecharon de todos los errores que se cometieron en todos los aspectos.

Quitar al mejor jugador del equipo y ponerlo de lateral, me parece que acabó con las posibilidades de Bolívar. Le hicieron seis y pudieron hacerle muchos más.