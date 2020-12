No se logró un cuarto intermedio y 10 kilómetros de vehículos hacen fila por el bloqueo de Yapacaní

Fuente: El Deber

No hay diálogo. No hay cuarto intermedio. No hay paso al tráfico. Ese es el drástico panorama en el corazón de Yapacaní. Los transportistas se movilizaron desde muy temprano para bloquear la carretera que une a Santa Cruz con el occidente del país y, a través de un nuevo comunicado, aseguraron que no levantarán la medida hasta que sean atendidos por las autoridades.

Esta martes, los transportistas se reunieron con las autoridades de la Administradora Boliviana de Carreteras pero, luego de varias horas, el diálogo fue roto. Según los dirigentes, había un compromiso de la ABC para arreglar los baches de la carretera, pero este no fue cumplido. Eso sucedió el 2 de septiembre de 2020.

El bloqueo es realizado por el transporte organizado de Yapacaní, nueve cooperativas y dos asociaciones mixtas. En una resolución, los protestantes piden la presencia del ministro de Obras Públicas, Édgar Montano, y del director nacional de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Caso contrario continuarán impidiendo el paso de los vehículos.

El comandante de la Policía de Yapacaní, Marcelo Pacheco, le dijo a EL DEBER que hay 10 kilómetros de vehículos varados en la zona.