No se me ocurre mejor manera de acabar el 2020 que viendo las campanadas en Twitch con Ibai

Para la mayoría de las personas las campanadas de fin de año son un momento muy emotivo, en el que recopilar mentalmente todos esos grandes y pequeños acontecimientos que han marcado ese año que se va para no volver.

Recuerdo muchos finales de año, rodeado de muchos familiares, con mis primos a punto de ahogarse con las uvas mientras la voz de Ramón García salía del televisor. 2020 ha sido un año, cuanto menos, atípico, y es algo que podremos comprobar a la hora de las campanadas.





El 2020 de Ibai

2020 también ha sido un año atípico para Ibai, pero en muchos aspectos tremendamente positivo. Este año ha conseguido reunir a más de 250.000 personas en uno de sus constantes streams en directo (en su cuenta de Twitch) y hace unos días recaudó más de 200.000 euros en una nueva entrega del ‘Ibainéfico’: un evento solidario en el que contó con muchos nombres conocidos.

Este también ha sido un año en el que ha dado un paso de gigante en cuanto a relevancia y diversificación de su contenido. De ser un streamer que se codea con youtubers y gamers, ha pasado a tener en su canal a gente como Neymar, Sergio Agüero, Courtois.

De hecho, el propio Marc Gasol acudió al canal de Ibai para anunciar su fichaje por los Lakers. Por si fuera poco, a finales de noviembre también formó parte del vídeo de presentación de la PS5, todo un acierto a la hora de dirigirse a las nuevas generaciones.

Y es que 2020 ha sido un año en el que hemos pasado mucho tiempo encerrados en nuestras casas, y el entretenimiento vía Internet cobró una fuerza aún más importante de la que ya tenía.

Las fiestas navideñas también se avecinan un tanto extrañas, con todo tipo de restricciones y las preocupaciones acerca de qué tipo de consecuencias pueden traer estos encuentros familiares a lo largo del país. Ya que van a ser unas navidades raras, quizás sea el momento de pasarse a ver las campanadas vía Twitch.

Con unas navidades tan atípicas, quizás sea el momento de pasarse a Twitch para ver las campanadas.

A mediados de noviembre Ibai se encargó de confirmar en su cuenta de Twitter que este año estará dando las campanadas a través de su cuenta en la plataforma de streaming, y aprovechó para pedir a sus seguidores que convenzan a sus familiares:

2020 no podía acabar de otra manera y os puedo confirmar al 100% que haremos las campanadas en directo desde mi canal de Twitch No os puedo decir nada más pero solo os quiero pedir que intentéis convencer a vuestra abuela para vernos, somos majos. Lo hemos conseguido. — Ibai (@IbaiLlanos) November 16, 2020

Hace unas horas volvió a publicar un tweet en el que hace un llamamiento a las familias. Obviamente, gran parte del público de Ibai son personas jóvenes, y estos suelen tener menos poder de decisión a la hora de elegir qué se pone para ver las campanadas.

Campanadas interactivas

Personalmente, no se me ocurre una manera mejor de acabar este 2020 que completando un cambio generacional. Toda mi vida he visto cómo mis familiares se peleaban por decidir en qué cadena debíamos seguir este evento.

Desde hace unos años, la mayor parte de la atención la ha acaparado Cristina Pedroche, gracias a toda la expectación y polémica que suele generar su vestido. A muchos esto nos parece un poco gastado, y hasta casposo.

Empezamos en la Puerta del Sol para dar la bienvenida al nuevo año. Os espero en Antena3.😘#PedrocheCampanadas 🍇🕰 @ Puerta del Sol Madrid https://t.co/RjxvQWOsBy — Cristina Pedroche (@CristiPedroche) December 31, 2018

La Puerta del Sol estará vacía, nuestras cenas también estarán más vacías que de costumbre, pero seguro que muchos nos sentiremos más acompañados en una retransmisión que es totalmente bidireccional.

Ese es uno de los motivos del éxito de Ibai: la comunicación con su audiencia. Tengo curiosidad por ver qué se siente al ver las campanadas con miles de personas conectadas a un stream, comentando y reaccionando (mutuamente) a lo que sucede en pantalla. Formar parte del evento, un paso más lejos que ser más que un mero espectador.

Yo sólo tengo una duda. Si Ibai, por algún casual, llega a leer esto, creo que todos necesitamos saber con qué se toman las campanadas: con uvas, con pastillas de chocolate o con 12 raciones de comida militar ucraniana.