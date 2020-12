Obispo argentino pide a los senadores que «reflexionen» antes de votar por el proyecto de ley para legalizar el aborto

Fuente: ActualidadRT

A falta de tres días para que se celebre el debate sobre la legalización del aborto en el Senado argentino, el obispo Oscar Ojeda, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, ha hecho un llamamiento a los legisladores para que hagan «una serena reflexión» y rechacen el proyecto de ley, informan medios locales.

«En medio de este contexto excepcional [de pandemia] no podemos ocultar nuestro dolor ante la inminente sesión para tratar el proyecto de ley del aborto», declaró el religioso durante la homilía de la misa, que fue transmitida en redes sociales.

«Virgen santísima, te pedimos que detengas tu mirada sobre nuestros legisladores, que tendrán que decidir sobre un tema de delicadeza tan extrema, que puedas provocar en ellos una reflexión en sus mentes y corazones», expresó el obispo.

El Senado debatirá el próximo martes el proyecto que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 y a partir de los 16 años, y que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 11 de diciembre.

Reacción de la Iglesia

La Conferencia Episcopal de Argentina denunció este martes que el Gobierno tiene una «febril obsesión por instaurar el aborto» y afirmó que las fiestas navideñas hacen pensar en la dignidad de cada vida y recuerdan cuánto vale un ser humano.

«Esta Navidad nos encuentra en un momento histórico donde necesitamos una ardua reconstrucción: de las fuentes de trabajo, de la educación, de las instituciones, de los lazos fraternos. Muchas cosas se han roto y necesitan ser sanadas. Es momento de agradecer al pueblo argentino su paciencia, su cooperación, su resistencia», señaló el órgano católico en un documento titulado ‘Por qué no renovar la esperanza’.

La acusación contra el Gobierno forma parte de la campaña que llevan a cabo distintas Iglesias del país para cuestionar el proyecto de legalización, que se discute por segunda vez en el Congreso, luego de haber sido rechazado en una primera ocasión en 2018.

Aprobación en la Cámara de Diputados

Después de casi un día completo de debate, los diputados que apoyaron el proyecto insistieron en que se trata de un problema de salud pública y uno de los principales motivos de la muerte materna. En este sentido, recalcan que no se está a favor del aborto, sino en contra de la clandestinidad.

Asimismo, expusieron que la legislación actual afecta en su mayoría a mujeres pobres que no pueden pagar abortos seguros y que son criminalizadas y, que esta aprobación representa una ampliación de derechos para las mujeres y las personas gestantes. Los parlamentarios hacen hincapié en que el debate no versa sobre la vida, porque nadie está a favor de la muerte, e insisten en que las convicciones religiosas pertenecen a la esfera privada y, por lo tanto, no deben influir en políticas públicas.