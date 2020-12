Cochabamba: Organizaciones políticas imponen exfuncionarios, hay poca renovación

Las organizaciones políticas en Cochabamba impusieron en las principales candidaturas a políticos de antes y exfuncionarios; hay poca renovación.

Este 28 diciembre fue el único día para el registro de los candidatos para las elecciones subnacionales. Los comicios están programados para el 7 de marzo de 2020.

En Cochabamba, las organizaciones políticas y alianzas presentaron sus listas de candidatos ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) para la Gobernación, la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), 47 alcaldías del departamento y 47 concejos municipales.

Se conoció que al menos una docena de organizaciones políticas llegaron para registrar postulantes.

El mayor movimiento en el TED comenzó al anochecer, cuando algunos frentes llegaron con militantes, quienes ocasionaron aglomeraciones, bandas, petardos y megáfonos. El encuentro entre los frentes legó a los empujones por unos momentos.

Entre los más visibles de los candidatos aparecieron conocidos personajes del ámbito político local.

EXPREFECTO

Oficialmente, el exprefecto y exalcalde Manfred Reyes Villa fue inscrito como candidato a la Alcaldía de Cochabamba por la alianza Fuerza Republicana Democrática Nacional (Súmate). No estuvo presente; pero sus seguidores acompañaron al candidato a Gobernador al grito de “¡Manfred! ¡Manfred!”.

Reyes Villa fue observado porque no vivió en Cochabamba en los últimos dos años, que es un requisito de habilitación. Sin embargo, desde Súmate aseguraron que existe respaldo legal; se incluye el argumento de que salió del país por persecución política.

EXASAMBLEÍSTA

Henry Paredes es el candidato a la Gobernación por Súmate. Se presentó anoche junto a sus seguidores, quienes con banderas color rojo y lila lo guiaron hasta el TED.

Paredes fue asambleísta departamental por Todos Por Cochabamba (TPC) entre 2010 y 2015. También fue candidato a la Gobernación en las elecciones de 2015 por el Movimiento Demócrata Social (Demócratas).

Informó que este frente político presenta candidatos para la Gobernación y una treintena de municipios.

EXCONCEJAL

El exconcejal y disidente del movimiento Al Socialismo – Instrumento político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) Sergio Rodríguez llegó acompañado de sus seguidores y otros candidatos del Movimiento Tercer Sistema (MTS). Fue inscrito como candidato a Alcalde de Cochabamba. Se presentó exponiendo su plan de Gobierno y anunciando “10 propuestas” y asegurando más de 30 mil fuentes de empleo y mejoramiento en el sistema de salud.

Rodríguez desfiló junto al candidato a gobernador por el MTS, Juan Carlos Sánchez; la candidata a la Alcaldía de Quillacollo, Mery Canedo; el postulante a la Alcaldía de Colcapirhua, Darlin Antezana, y otros candidatos.

EXALCALDE

El exalcalde de Sacaba Humberto Sánchez, es ahora el candidato a Gobernador de Cochabamba por el MAS-IPSP. El partido político, que en la actualidad Gobierna el país, llegó anoche pasadas las 21:00 horas con un grupo de personas hasta el TED. Sánchez y el candidato a la Alcaldía de Cochabamba, además de dirigentes masistas, hicieron el registro de las candidaturas.

Sánchez fue el Alcalde sacabeño entre 2015 y 2019, cuando renuncio tras los conflictos postelectolares del pasado año.

EXDEFENSOR

El exdelegado de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba Nelson Cox es ahora político y postula como candidato a la Alcaldía de la ciudad por el MAS-IPSP.

La decisión de su candidatura se dio con voces discordantes al interior del partido azul. Incluso este lunes continuaron las protestas por el descontento en contra del “dedazo”. El denominado Consejo Departamental de Autoconvocados anunció ayer una vigilia permanente.

EXFUNCIONARIO MUNICIPAL

Jhonny Antezana fue inscrito como candidato a la Alcaldía de Cochabamba por la alianza Comunidad Ciudadana – Autonomías por Bolivia (C-A).

Fue Director de Planificación de la Alcaldía, Oficial Mayor y concejal en el municipio.

OTROS CANDIDATOS

El expresentador de televisión Roberto Perrogón fue inscrito como candidato a la Alcaldía de Cochabamba por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), aseguró que eligieron “buenos líderes” y que “no hay nadie de la vieja guardia política” y que se trata de jóvenes y técnicos que apuestan por el crecimiento de la ciudad.

UCS registró aspirantes también en Quillacollo, Colcapirhua, Tiquipaya y Sacaba.

QUILLACOLLO

Además de la de Cochabamba, la Alcaldía de Quillacollo es otra de las más apetecidas por los candidatos. Varios postulantes llegaron hasta el TED para su inscripción.

Unidad Nueva Esperanza (UNE) fue la organización política que llegó con mayor cantidad de gente. Entre banda, mixtura y aglomeración acompañaron a Héctor Cartagena como el candidato a la Alcaldía de Quillacollo.

Cartagena ya fue Alcalde de ese municipio. Aseguró que se debe superar la postergación de “casi 16 años” en ese municipio que, en la actualidad, es uno de los más conflictivos por ingobernabilidad.

UNE presentó candidatos también para los municipios de Colcapirhua y Vinto.

El MAS-IPSP registró a Héctor Villarroel para la Alcaldía de Quillacollo. Él aseguró que tienen respaldo para encabezar la Municipalidad.

UCS también tiene candidato para Quillacollo. Se trata de Jorge Obando, quien pidió dar oportunidad “a la gente nueva” y cuestionó la postergación en su municipio. Entre sus postulantes a concejales hay dirigentes vecinales y transportistas.

El MTS va con Mery Canedo como postulante.

EMPUJONES E INSULTOS

Los seguidores de Súmate y MTS se encontraron en la avenida Simón López, cerca de la entrada principal al TED. Hubo empujones e insultos durante algunos minutos.

Entretanto, otros frentes políticos que se encontraban en las calles cercanas hacían una especie de competencia de barras de candidatos.

Hubo abandonos y fusiones de última hora

Candidaturas anunciadas en semanas anteriores fueron dejadas de lado; otros postulantes cambiaron de partido político para inscribirse este lunes.

Dos candidatos del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) pasaron a las filas del Movimiento Tercer Sistema (MTS).

Juan Carlos Sánchez, abogado que no estuvo antes en política, fue presentado por el MNR para la Gobernación; sin embargo, anoche llegó junto al MTS y se presentó como el candidato departamental. Explicó que estuvo como precandidato con el partido rosado, que “no está participando en estas elecciones”. Agregó que tuvo la invitación de distintos partidos políticos.

“Decidí por la opción del MTS por la ideología que tiene, que no es ni de izquierda bi de derecha. Hay un equilibrio, aseguró.

Mery Canedo, quien también era postulante a la Alcaldía de Quillacollo por el MNR, se inscribió para el mismo cargo por el MTS. Dijo que hubo inestabilidad en el partido rosado.

Por su lado, Fernando Vargas, exdirigente vecinal y exrepresentante de los padres de familia, quien fue anunciado como candidato a la alcaldía de Cochabamba por el MNR bajó su candidatura y anunció su respaldo a la alianza Fuerza Republicana Democrática Nacional (Súmate), que lidera el exprefecto Manfred Reyes Villa.

Vargas expresó que, ante la cantidad de candidatos anunciados para la Alcaldía de Cochabamba, lo óptimo era tener “unidad”. Pero, aseguró que primaron los apetitos personales.

“He decidido bajar mi candidatura. Nos vamos a retirar de la elección”, expresó.

Anunció, además, que realiza una alianza con la Súmate; “sin ningún tipo de condicionamiento”.

Expuso su apoyo a Reyes Villa como candidato municipal y elogió las gestiones que tuvo cuando fue autoridad en la ciudad.

“Deberíamos plantar una sola candidatura para hacer frente al Movimiento Al Socialismo”, dijo.

Aseguró que no pide ningún cargo.

SOMOS RENOVACIÓN

La exdiputada Shirley Franco era la candidata anunciada por el Movimiento Demócrata Social (Demócratas) para ir por la Alcaldía de Cochabamba por la alianza Somos Renovación (Somos). Pero, determinó no presentarse; tampoco habrá otro candidato en la ciudad.

“Hemos decidido dar un paso al costado (…). Inicié procesos de diálogo, pero no encontré ni la apertura ni la madurez que hubiera deseado. Tristemente he constatado que priman las individualidades por encima del bien mayor”, cuestionó.

En semanas anteriores, los representantes de Demócratas en Cochabamba habían asegurado que sería su candidata municipal, aunque no hubo actos de presentación ni proclamas.

Franco dijo este lunes que el objetivo de no generar dispersión no fue comprendido. Criticó que existe pasado “que no se quiere ir”.

“Los responsables del estrago electoral del 18 octubre parece ser que no aprendieron la lección; hoy vuelven a generar dispersión. No seré parte de este vergonzoso y grotesco escenario”, enfatizó.

La alianza Somos Renovación fue conformada por Demócratas y la agrupación ciudadana Pueblo Unido (PUN) de Pasorapa.

Franco informó que existen candidaturas en otras provincias.