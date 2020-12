Oruro: Administrador de la CNS denuncia intentos de cobros con bajas falsas de Covid-19

La cancelación de las bajas generaría un daño económico de Bs 4 millones a la institución, por lo que se decidió no aprobar los pagos, asimismo, el administrador indicó que como represalia por su posición buscan alejarlo del cargo

Fuente: Radio Fides

El administrador regional de la Caja Nacional de Salud (CNS) Oruro, José Verduguez, denunció el fin de semana que mineros de Huanuni pretenden hacer aprobar bajas por Covid-19 para una veintena de trabajadores sin la existencia de pruebas claras de que hayan contraído la enfermedad.

La cancelación de las bajas generaría un daño económico de Bs 4 millones a la institución, por lo que se decidió no aprobar los pagos, asimismo, el administrador indicó que como represalia por su posición buscan alejarlo del cargo.

“Han sacada bajas indicando que estaban con covid y por el trabajo que he realizado dentro de la caja he intentado hacer el mejor trabajo posible por la institución, ahora no les he firmado las bajas (…) ahora están intentando encontrar la manera de sacarme de la institución”, sostuvo en contacto con Fides Oruro.